Posh esordisce con il brano acustico “Latte al caffè”

Latte al caffè è il brano d’esordio del cantautore diciassettenne Posh. Il singolo, negli store dal 12 febbraio 2021, è dedicato ai rapporti che finiscono, di qualunque natura essi siano.

L’ispirazione per scrivere Latte al caffè è venuta a Posh nel settembre 2020, in un momento particolare della sua vita. L’artista si trovava in condizioni di totale delusione sentimentale. Questo stato d’animo ha fatto nascere in lui un’esigenza creativa, che ha trovato espressione in Latte al caffè. Dopo averlo scritto, Posh ha registrato il brano in studio con il produttore Roman Meister.

In Latte al caffè, il giovane cantautore affronta la tematica dei sentimenti e dei rapporti, tra spensieratezza e nostalgia. Il pezzo (Visory Indie) presenta sonorità in linea con l’indie pop acustico attuale, esprimendo voglia di vivere.

Latte al caffè esprime la freschezza della giovane età del suo autore. Posh è nato a Roma il 28 marzo 2003. Ha iniziato a scrivere all’età di 15 anni: i suoi primi pezzi erano tutti in inglese per paura di essere capito dagli amici. Tra le sue influenze ci sono i gruppi rock anni sessanta come i Beatles, ma anche il folk di Bob Dylan e Simon&Garfunkel, il cantaurato italiano, l’indie e la musica Bedroom Pop.

