Pinguini Tattici Nucleari: fissate le nuove date del tour nei palazzetti

Un traguardo sognato e conquistato con fatica, sacrificio e portando un messaggio musicale sempre positivo e con il sorriso sulle labbra. Questo è in breve il riassunto del percorso artistico dei Pinguini Tattici Nucleari che, a pochi giorni dallo storico concerto sold out del Forum di Assago, sono stati costretti a cancellare l’atteso tour nei palazzetti a seguito delle disposizioni governative (Ne abbiamo parlato Qui).

Ora i Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato le nuove date dell’atteso tour prodotto da BPM Concerti.

Nel frattempo il singolo sanremese Ringo Starr è da due settimane il più trasmesso dalle radio secondo i dati Earone (Qui il nostro articolo) e la nuova versione dell’album Fuori dall’Hype uscito dopo Sanremo è sul podio nella chart Fimi.

Lo scorso sabato 7 marzo i Pinguini Tattici Nucleari sono stati ospiti dell’ultima puntata di Una Storia da Cantare, dedicata a Gianni Morandi. Inoltre la band ha invitato tutti i fans a realizzare delle stories taggandoli con un particolare hashtag.

“Fate delle stories in cui cantate e suonate delle canzoni e taggateci, ne condivideremo alcune. La musica prima di tutto è condivisione, e la condivisione ora è molto importante. Ah, e vi direi pure di aggiungere l’hashtag #fuckvirus.”

“Per mesi abbiamo lavorato per fare in modo di avere uno spettacolo che fosse sorprendente. In questi prossimi mesi tenete da parte urla, risate, lacrime, battiti di mani. Vi promettiamo che la festa sarà ancora più grande.”