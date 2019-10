Pinguini Tattici Nucleari: il 29 febbraio in concerto al Forum di Assago

Pinguini Tattici Nucleari Forum.

Dopo la pubblicazione dell’album Fuori dall’Hype (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto), che li ha portati sul palco del Concertone del Primo Maggio, su quello ambitissimo del Jova Beach Party e in un tour di quattro mesi costellato da sold out e oltre 60’000 partecipanti, la band è pronta per una nuova avventura.

All’insegna dell’hashtag ufficiale #machilavrebbemaidetto è arrivato l’annuncio di un grande concerto al Forum di Assago previsto per il 29 febbraio prossimo.

Questo il messaggio postato sui Social dai Pinguini Tattici Nucleari:

“Siamo felici di annunciare che il 29 febbraio suoneremo al Forum di Assago.

È una data particolare, che ricorre una volta ogni quattro anni.



Lo scorso 29/02, nel 2016, tutti avevamo altri lavori, altre strade intraprese, qualcuno viveva pure in un altro stato e la musica era solo un sogno lontano.



Il prossimo 29/02 sarà un passo avanti, importante certo, ma sarà anche la prima volta che guarderemo indietro a tutto ciò che abbiamo combinato in questi ultimi anni. Stiamo già preparando lo spettacolo, che chiaramente sarà speciale, ma di questo parleremo poi.

Per ora vogliamo solo dire grazie; a chi c’era, a chi c’è e a chi ci sarà”

PINGUINI TATTICI NUCLEARI FORUM

Si tratta di un risultato davvero eccezionale per Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Elio Biffi, Lorenzo Pasini, Simone Pagani e Matteo Locati, che in questi giorni hanno ottenuto con il brano Irene, tratto da Gioventù Bruciata, il primo Disco d’oro della loro carriera. Quella del Forum di Assago sarà una vera e propria festa in cui la band celebrerà insieme a tutti i fans un periodo di grande successo.

Durante il concerto ci saranno numerose sorprese, special guest e iniziative, come la campagna per l’adozione di un pinguino imperatore portata avanti insieme al WWF.

Nel frattempo anche le soddisfazioni personali per i componenti della band non mancano. Il cantante e compositore dei brani dei Pinguini Riccardo Zanotti ha firmato un contratto editoriale come autore in esclusiva per BMG (Qui il nostro articolo).

Foto di Chiara Mirelli dai Social dei Pinguini Tattici Nucleari