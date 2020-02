Pinguini Tattici Nucleari conferenza stampa Sanremo 2020.

Ciao ragazzi!

Nella seconda parte del vostro pezzo, fate riferimento ad una serie TV. Quanto conta la cultura pop nella vostra musica?

Noi siamo cresciuti con la cultura nerd, veniamo tutti da una storia di mezzo bullismo. Abbiamo dovuto imparare a trovare altri mondi che non fossero quello reale per poterci contenere. Le serie TV, i videogiochi, la musica sono delle cose con cui siamo riusciti a superare la nostra adolescenza. Questo inaspettato acme che stiamo vivendo è la nostra risposta a quegli anni in cui eravamo gli sfigati.

I giovani cosa potrebbero insegnare agli artisti più grandi?

Il più grande discrimine è il mondo digitale e il pre mondo digitale. Noi avevamo lo smartphone in mano già a 12/13 anni e in questo noi siamo più facilitati rispetto ai più grandi.

Questo ti aiuta anche a capire di più la tua musica. Se sai usare i social, riesci a capire di più il feedback da parte del pubblico. Abbiamo un rapporto diretto con le persone e passiamo ore a leggere i commenti. E’ una roba importante che quelli della nostra generazione hanno capito perché ci sono nati dentro.

Avete fatto una cover di De Andrè. Questi cantautori cosa hanno a insegnare alla vostra generazione?

La più grande conquista che vorrei raggiungere in quanto autore di canzoni è riuscire ad essere atemporale e astorico. Quei cantautori, anche se in qualche caso si riferivano a tempi storici ben definiti, diventano figure retoriche, metafore. Ci insegnano, a parte la grandezza, come hanno fatto a scrivere una canzone del genere. Io ho passato anni ad andare a vedere metriche, melodie della scuola cantautorale degli anni 70. La tecnica è una cosa importante e, unita al sentimento giusto, ti rende eterno.

Come è nata l’idea di questo nome? Vi fa piacere essere paragonati a Elio e le storie tese.

Non sappiamo bene da dove derivi. Sappiamo che è una birra, eravamo ragazzini e ci è piaciuto. Le più grandi cose della vita nascono davanti ad una birra… o davanti ad un menù, perché la Tactical Nuclear Penguin costava più di 40 € e non ce la potevamo permettere!

Per gli Elio risponde Elio!

Noi li stimiamo tantissimo ed è stato un grandissimo onore collaborare ieri con Vittorio Cosma. Sono dei musicisti straordinari che hanno avuto grandissima genialità.

Quali sono i generi che ascoltate di più?

Siamo molto eterogenei, ma non ci sono muri tra di noi. Non condivido molti ascolti con Paso che è un metallaro sfegatato, ma mi fa sentire cose che mi piacciono. Elio ascolta il folk. Io ascolto molto il pop e la mia esperienza nasce trovando per caso in strada un disco dei Queen quando quelli delle giostre hanno fatto il cambio da CD a mp3 e hanno buttato i dischi. Io l’ho trovato per strada, era gratis, l’ho preso e ho deciso che avrei fatto il musicista.

Come avete scelto le canzoni del medley?

La prima linea di lettura è quella temporale: si parte dal 1950 e si arriva a Rolls Royce. Poi c’è una linea di musicalità, ma anche una di crescita… all’inizio dice che è piccolina piccolina, poi c’è salirò e alla fine c’è l’esplosione di forza di Rolls Royce. Pochi l’hanno colto. E’ stato un lavoro di mesi e siamo contentissimi di come è andata.

Vi sentite di rappresentare la musica indie?

Ci sentiamo indie, noi siamo eterni indecisi. Siamo stati abbracciati e caldamente invitati ad entrare nel calderone dell’indie e ci siamo stati per anni. Negli ultimi anni abbiamo visto una grande rivoluzione di questa scena, ma noi siamo sempre stati un pochettino “più in là”. Abbiamo sempre continuato a fare la nostra musica, senza preoccuparci di quello che c’era nella scena. L’album deve essere un prodotto in cui tu decidi se ascoltare o no quello che c’è dentro. Veniamo da un posto come Bergamo e non c’è la “scena bergamasca”, noi abbiamo sempre vissuto da outsider. Forse siamo indie perché siamo outsider. Lo rappresentiamo? Non lo so, noi facciamo di tutto. Se parliamo di comunità, allora a livello umano siamo indie.

Vi stanno accostando al Lo Stato Sociale. Cosa ne pensate?

Ha una sua utilità, ma è una scelta giornalistica. Loro sono amici da una vita, abbiamo calcato gli stessi palchi, bevuto insieme durante diverse serate, siamo stati ospiti loro a Bologna. Detto ciò, musicalmente, a livello tecnico, siamo una cosa diversa. C’è un’idea di groove diversa. Loro nascono più punk, noi non l’abbiano neanche quasi mai sfiorato. Siamo pianeti diversi dello stesso universo.

Quando vi siete resi conto che non era solo un gioco ma poteva diventare un mestiere.

Io mi sono reso conto quando mia mamma ha smesso di dirmi “guarda che non ce la farai mai a fare questo mestiere”, ma iniziato a dirmi “guarda che può finire da un momento all’altro”.