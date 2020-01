Pinguini Tattici Nucleari... con Sanremo arriva Fuori dall'hype Ringo Starr

I Pinguini Tattici nucleari si preparano al debutto al Festival di Sanremo. In occasione della kermesse arriverà nei negozi di dischi una nuova versione del loro ultimo album.

Fuori dall’Hype Ringo Starr, questo il titolo della riedizione, è in presave su Spotify e in pre-order su iTunes e Amazon per Sony Music da oggi, e sarà in vendita a partire dal 7 febbraio prossimo.

Oltre alle 10 tracce di Fuori dall’hype il disco conterrà le nuove versioni di Irene e di Cancelleria, riarrangiate e rimasterizzate, e tre brani totalmente inediti: Ringo Starr, Bergamo e Ridere, scritti successivamente all’uscita dell’ultimo disco.

Il brano presentato in gara al Festival è stato interamente scritto e composto dal frontman Riccardo Zanotti ed è un mix di pop, rock e funky impreziosito da un arrangiamento orchestrale con ottoni e archi a farla da padrone.

Tra le citazioni beatlesiane la band si fa portavoce della loro generazione prendendo il famoso batterista dei Fab Four come metafora esistenziale.

Bergamo invece è un brano sulla bellezza travestito da canzone d’amore per la città lombarda. Un omaggio alla città natale della band.

Il terzo inedito, Ridere, è un pezzo che parla della paura di quello che per gli under 30 di oggi è il vero “grande passo”: andare a convivere. E quando quest’avventura va male non resta che ridere.

Tra Sanremo e tour…

I Pinguini Tattici Nucleari nella serata del giovedì della 70sima edizione del Festival di Sanremo presenteranno I’m going slightly medley.

Non una canzone, non un duetto, bensì un medley con 8 canzoni, per omaggiare i 70 anni della kermesse canora…. si parte dagli anni 50 con Papaveri e papere di Nilla Pizzi, per poi passare all’indimenticabile Nessuno mi può giudicare (Caterina Caselli, anni 60); è poi la volta di Gianna (Rino Gaetano, anni 70), Sarà perché ti amo (Ricchi e Poveri, anni 80), Una musica può fare (Max Gazzè, anni 90), Salirò (Daniele Silvestri, anni 00) e Sono solo parole (Noemi, anni 10), per terminare con Rolls Royce, hit di Achille Lauro della scorsa edizione del Festival.

I’m going slightly medley è una vera e propria rapsodia, dall’arrangiamento sofisticato e interessante, ricco di modulazioni, stili e generi diversi. Una struttura insolita pensata e messa in musica dal leader Riccardo Zanotti con il Maestro Enrico Melozzi.

“Il Festival di Sanremo racconta la storia della musica italiana, ed era quindi impossibile per noi scegliere una sola canzone o un solo artista come ospite – racconta Zanotti – abbiamo così voluto realizzare una composizione con l’obiettivo di divertirci, anche assieme all’Orchestra Sinfonica, omaggiando le canzoni che hanno reso grande la kermesse.”

I ragazzi sono ora pronti a cominciare un nuovo capitolo della loro carriera: al termine dell’esperienza sanremese partirà un attesissimo tour nei palazzetti che sta già riscuotendo un successo clamoroso e che arriverà a Pordenone (27 febbraio), Milano (29 febbraio, SOLD OUT), Padova (2 marzo), Firenze (3 marzo), Roma (6 marzo), Bologna (12 marzo), Montichiari (14 marzo) e Torino (16 marzo), per chiudere con un raddoppio al Mediolanum Forum di Milano il 19 marzo per un’ultima grande festa.







Foto di Chiara Mirelli