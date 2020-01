La partecipazione al Festival 2020 di Piero Pelù è una sorpresa piacevole e fino a qualche mese fa decisamente inaspettata. Il rocker, voce e artefice dei grandi successi dei Litfiba, farà il suo esordio in gara sul palco dell’Ariston con il brano Gigante, al quale seguirà l’album Pugili Fragili.

Piero Pelù tornerà a Sanremo dopo essere salito sul palco del Teatro Ariston in veste di superospite nella poco fortunata edizione del 2001 presentata da Raffaella Carrà e nel 2018, quando duettò con Claudio Baglioni sulle note de Il Tempo di Morire di Lucio Battisti.

Ora si presenta in gara nella kermesse canora più popolare del nostro paese con il brano Gigante, dedicato al nipote, ma anche a chi lotta per rinascere a nuova vita liberandosi dalle catene di un passato difficile (Qui il report dei primi ascolti dei brani festivalieri). Un brano in cui non manca la vena rock che si mescola con qualche sfumatura elettronica in cui si riconosce il tocco di Luca Chiaravalli, coautore del brano e produttore dell’album, nonché Direttore d’Orchestra di Piero nell’avventura festivaliera.

PIERO PELÙ PUGILI FRAGILI

Con la partecipazione a Sanremo e la pubblicazione dell’album Pugili Fragili, Piero Pelù festeggerà 40 anni di una carriera intensa e vissuta sempre in prima linea sul palco. Rock allo stato puro che non dimentica l’impegno sociale (Qui la nostra videointervista realizzata in occasione dell’uscita del singolo Picnic all’inferno). L’artista fiorentino durante il Festival di Sanremo porterà avanti l’impegno ambientale con il suo Clean beach tour. Mercoledì 5 febbraio alle ore 11.00 presso la spiaggia di Bussana l’artista invita tutti a partecipare alla raccolta di plastiche e microplastiche spiaggiate per:

“Sottrarre più veleni possibili al nostro ambiente e quindi a noi stessi”.

Per l’evento Piero ha coinvolto Legambiente e il comune di Sanremo che a sua volta ha invitato tutte le scuole del distretto.

Il nuovo album di Piero Pelù Pugili Fragili (Sony Legacy) uscirà il 21 febbraio, ma sarà disponibile in pre-order e pre-save dal 31 gennaio. Sarà il ventesimo lavoro in studio per l’artista toscano, considerando la sua carriera solista e quella con i Litfiba.

Pugili Fragili è stato arrangiato dallo stesso Pelù e Luca Chiaravalli.

Nella serata di giovedì 6 febbraio il cui il Festival celebrerà i propri 70 anni, Piero interpreterà Cuore Matto, il brano presentato a Sanremo 1967 da Little Tony e Mario Zelinotti.

