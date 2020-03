Piero Pelù: l’8 marzo 1980 il primo concerto. Il ricordo sui social

E’ un momento difficile per il nostro paese, ma non per questo bisogna fermarsi e concentrarsi solo sul presente. Come è noto fino al 3 aprile sono sospese tutte le attività live e il settore della musica e dello spettacolo sta soffrendo (Ne abbiamo parlato Qui e Qui). A volte, però, è bello abbandonarsi ai ricordi. Esattamente 40 anni fa, infatti, Piero Pelù teneva il suo primo concerto.

“Non avrei mai immaginato di festeggiare i miei primi 40 anni di rock n roll con l’Italia e il mondo sconvolti da un bastardissimo virus che minaccia la salute e l’ economia globale…ma spingiamo forte, siamo piccoli giganti e non ci ammazza niente e nessuno, tutti i giorni cavalchiamo draghi e mostri.”

Questo il messaggio postato sui social da Piero Pelù che contestualmente ha pubblicato un video che riassume 40 anni di live, il momento più importante dell’attività del cantautore toscano.

PIERO PELÙ LIVE

Piero Pelù, dopo il quinto posto allo scorso Festival di Sanremo e la pubblicazione dell’album Pugili Fragili (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto), partirà da luglio con un tour in cui ripercorrerà 40 anni di una carriera sempre rock!

Ecco le date:

3 luglio – Isola del Castello a Legnano (Milano) in occasione del Rugby Sound Festival

10 luglio – Piazza Castello a Marostica in occasione del Marostica Summer Festival

14 luglio – Campo Marte di Brescia in occasione del Brescia Summer Music Festival

16 luglio – Piazza Castello a Fossano (Cuneo) per l’Anima Festival

19 luglio – Banchina S. Domenico di Molfetta (Bari) in occasione dell’Oversound Festival

23 luglio – Valmontone Outlet di Roma per il Valmontone Summer Festival

1 agosto – Teatro della Laguna di Orbetello (Grosseto) in occasione del Festival delle Crociere

19 agosto – Piazza delle Regioni a Presicce (Lecce) in occasione del Festival I Colori Dell’Olio

3 settembre – Teatro Romano di Verona per il Verona Folk Festival

