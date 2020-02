Piero Pelù conferenza stampa Sanremo 2020.

A proposto della fascia nera portata sul braccio destro.

La fascia nera che da ieri sera porto sul braccio è un segnale di vicinanza e impegno. Noi uomini, soprattutto in Italia, dobbiamo cambiare la nostra mentalità verso le donne.

Non ci si può più nascondere, non si può più nascondere la testa sotto la sabbia. Una società evoluta prepara le nuove generazioni a tutti i problemi, compreso quello dell’abbandono anche dell’abbandono da parte di una donna.

Cuore Matto, nonostante sia del 1967, parla proprio di questo. E’ un percorso che dobbiamo fare se vogliamo diventare dei piccoli giganti. Bisogna imparare ad affrontare tutti i mostri della quotidianità e del nostro passato. Lo possiamo fare con la nostra forza di volontà e con l’amore per la vita e per il prossimo.

Come è nata la scelta di Cuore Matto e come è stato inserire il tuo rock?

Cuore Matto ha scelto me, fin dal 1967 quando vidi cantare Little Tony. Il basso e la chitarra simulavano il suono del cuore, poi sono arrivati i Pink Floyd, ma anni dopo. E’ una canzone contro il femminicidio. Quando canto le canzoni degli altri, mi piace riscriverle come ho fatto ora con l’arrangiamento insieme a Luca Chiaravalli. E’ attualissima.

Oggi che il festival è rock, come ti senti su quel palco?

Il Festival è un festival a 360°, complimenti ad Amadeus per l’ampia scelta di generi musicali. Attualmente, in classifica, il rock è bello presente e significa tante cose. Il rock ha ancora cose da dire. Il rock, così come il rap, nasce dal blues e nasce dalla strada ed è proprio dalla strada che nasce qualcosa di nuovo. Achille ha citato Bowie ed è un segno che il rock è ancora presente.

Oggi, ritrovarsi a raccogliere la plastica o schierarsi dalla parte delle donne che subiscono violenza è rock e ci sono dentro fino al collo.

Oggi tanti si lamentano ma sono in pochi che scendono in strada a sporcasi le mani. Cosa ne pensi?

Io, soprattutto rispetto all’ambiente, non ho mai avuto paura di sporcarmi le mani. Mi hanno insegnato che dovevamo lasciare un posto in condizioni migliori di come l’abbiamo trovato.

L’esperienza coi ragazzi di Nisida è stata un’esperienza fortissima. Sono ragazzi a cui è stata negata l’infanzia. Gigante nasce proprio da questa esperienza (vedi qui).

La musica è una terapia incredibile, ci ha salvati!

Sempre più giovani si avvicinano e amano il rock. Che differenza trovi tra i giovani del passato e quelli di oggi? Che consiglio daresti loro?

Fare un paragone tra le nuove generazioni degli anni ’80 e quelle di oggi è molto difficile. Qualche punto di contatto rimane, ad esempio la difficoltà di trovare il proprio spazio nel mondo e la tecnologia non basta, è il mondo reale che fa veramente la differenza. Anche negli anni ’80 c’era chi si rifugiava ad esempio nei fumetti e nel fantasy, oggi con la realtà virtuale è tutto più veloce, ma poi i conti reali si fanno sulla strada. Il rock e il rap nascono dalla strada, lì c’è l’anima vera.

Quello che posso dire alle mie figlie è andate e divertitevi per strada, mollate i cellulari. Magari battete qualche musata, ma sono queste le cose che fanno crescere veramente.

Perché Gigante a Sanremo?

Perché è stata una delle esperienze più forti che ho fatto negli ultimi anni, incontrare i ragazzi del carcere minorile. In passato ci ero rimasto solo alcune ore, questa volta il progetto è durato una settimana e in una settimana le storie si intrecciano di più. Ora domando di loro e so che stanno cercando di tornare ad una vita normale dove non c’è il soldo facile, ma magari fai il pizzaiolo, lavori in un’edicola. Volevo portare questo spaccato di Italia dove ci sono le borgate, le periferie, le famiglie sfasciate, lo spaccio, la mafia. Continuo a portare avanti questo tema con un filo rosso fin dai Litfiba.

Qual è la tua musa ispiratrice nei tuoi brani? Parti dalla musica o dal testo?

Dipende.

Negli anni ’80, coi Litfiba (vivevamo in una cantina piena di muffa e di odore di canne), ci si rinchiudeva e si improvvisava. Da quelle improvvisazioni collettive, venivano fuori le melodie.

Negli anni ’90 mi sono ritrovato con Ghigo e, negli anni ’00, ho iniziato a scrivere da solo… anche sul cesso. Per il testo, scrivo anche pagine e pagine di testo e poi seleziono. Non mi piace essere troppo verboso, ma c’è dietro un grosso studio.

Perché abbiamo dovuto aspettare così tanto per vederti a Sanremo?

Io con Sanremo ho avuto un rapporto un po’ così… negli anni ’80 manco lo cagavo, ero sempre in giro a suonare o chiuso nella cantina fumosa. Erano gli anni in cui c’era il playback, era la morte della musica. Poi per fortuna, con gli anni, ci sono stati Pippo, Fazio, e ora si è arrivati ad un ventaglio di musica rispettabile perché ha ripreso credibilità.