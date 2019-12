PFM Canta De André – Anniversary: a febbraio nuove date (Biglietti)

Sta ottenendo un grande successo il tour PFM Canta De André – Anniversary, la tournée nella quale la storica band porta la propria personale rilettura del repertorio di Faber. Un ricordo della collaborazione che prese il via 40 anni fa, ma che risulta ancora decisamente attuale. (Qui il nostro articolo sul video ritrovato dello storico concerto del 3 gennaio 1979)

Lo spettacolo ha ottenuto numerosi sold out e per questo motivo sono state aggiunte nuove date per il prossimo mese di febbraio.

Un 2019 che per la PFM – Premiate Forneria Marconi è stato ricco di soddisfazioni. Nel mese di febbraio ha partecipato per la terza volta alla Cruise to The Edge, facendo una breve tournée nel Regno Unito, per poi portare in scena TVB Tour e Pfm Canta De André – Anniversary, 45 concerti culminati con l’evento del 29 luglio all’Arena di Verona insieme al figlio di Faber Cristiano (Qui il nostro articolo).

PFM canta De André – Anniversary come in precedenza avrà sul palco una formazione che comprenderà due ospiti d’eccezione: il tastierista fondatore della band Flavio Premoli e Michele Ascolese, storico chitarrista di Faber. Durante le serate ci sarà la videoproiezione delle fotografie storiche di Guido Harari.

PFM CANTA DE ANDRÉ – ANNIVERSARY – IL CALENDARIO

Ecco prossime date del tour PFM Canta De André – Anniversary, organizzato da D&D Concerti con il patrocinio morale della Fondazione Fabrizio De André:

3 dicembre Milano (Teatro Arcimboldi) SOLD OUT

5 dicembre Ancona (Teatro delle Muse)

6 dicembre La Spezia (Teatro Civico) SOLD OUT

7 dicembre Frosinone (Teatro Nestor)

10 dicembre Genova (Teatro Carlo Felice)

13 dicembre Legnano (Teatro Galleria) SOLD OUT

15 dicembre Saint Vincent (Palais Saint Vincent)

17 dicembre Marsala (Teatro Impero)

18 dicembre Catania (Teatro Metropolitan)

20 dicembre Reggio Emilia (Teatro Valli) SOLD OUT

21 dicembre Campobasso (Teatro Savoia) SOLD OUT

27 dicembre Lecce (Teatro Politeama Greco)

28 dicembre Cittanova – Rc (Teatro Gentile) SOLD OUT

20 febbraio Montecatini (Teatro Verdi) NUOVA DATA

21 febbraio Parma (Teatro Regio) NUOVA DATA

24 febbraio Brescia (Gran Teatro Morato) NUOVA DATA

25 febbraio Milano (Teatro dal Verme) NUOVA DATA

27 febbraio Padova (Gran Teatro Geox) NUOVA DATA

28 febbraio Grosseto(Teatro Moderno) NUOVA DATA

29 febbraio Roma (Auditorium della Conciliazione) NUOVA DATA

Foto di Orazio Truglio

