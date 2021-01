Percorsi Di-Versi: la novità musicale che mixa rock e violini in “Equilibrio”

I Percorsi Di-Versi hanno lanciato il 31 dicembre 2020 il loro primo album, autoprodotto, Equilibrio.

Equilibrio è composto da otto tracce in cui la giovane band veronese fa un attento uso delle parole per rappresentare immagini in modo molto nitido.

L’utilizzo ricercato di parole si poggia su testi grintosi con una giovane carica incisiva.

La particolarità dei Percorsi Di-Versi è quella di riuscire a mixare il pop-rock influenzato dalla presenza di un violino.

Sulle pagine social la band presenta così i propri brani:

“Semplici parole che raccontano esperienze di vita, alcune di tutti i giorni altre molto toccanti. Siamo orgogliosi di ogni singola parola di questo album”

e così l’album Equilibrio:

“8 canzoni che raccontano tutte le esperienze belle, difficili, importanti e determinanti di questi ultimi anni. Ci “liberiamo” finalmente di alcune canzoni di fatto mai concluse in questi anni e finalmente impacchettate a dovere come doveva essere nella nostra immaginazione. Che dire noi siamo super emozionati…. E voi?? ♥️“

Equilibrio (Tracklist)

1. E’ solo lunedì

2. Non posso più

3. Il mio equilibrio

4. Ultima nota

5. Lieto fine

6. Così vicini

7. Vengo anch’io

8. Il mio equilibrio (acoustic version)

Scopriamo chi sono i Percorsi Di-Versi

I Percorsi Di-Versi sono: Luca Brambilla (violinista), Simone Campagnari (chitarrista), Joshua Duò (batterista) ed Elia Bissoli (cantante).

Il nome della band indica un percorso diverso dagli altri. Un nome che suggerisce una musicalità innovativa.

La band nasce nel 2008 e da allora si distingue sul palco per la presenza di un violino, in grado di sfumare con dei tratti folk la sonorità pop-rock del gruppo, oltre che per la dinamicità delle esibizioni.

Il 31 dicembre 2020 hanno pubblicato il loro primo disco autoprodotto Equilibrio, disponibile sulle principali piattaforme di streaming.

I Percorsi Di-Versi hanno all’attivo oltre 200 date, suonando nei principali locali del territorio veronese.

Nel 2013 si sono esibiti al Palageox (Padova) ed al PalaVerde (Villorba) assieme all’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana del Maestro Diego Basso.

Sono testimonial dell’associazione Admor (Associazione Donazione Midollo Osseo e Ricerca).

Il 9 febbraio 2018 vincono il premio Miglior inedito a Sanremo Jukeboxe nel contesto di Casa Sanremo.

Nel 2020 sono selezionati da Elio e le Storie Tese e Cesvi come una delle band più interessanti del panorama musicale italiano.

I Percorsi Di-Versi sono anche i promotori del progetto Artisti Di-Versi.

Progetto con l’obiettivo di riunire le realtà artistiche del panorama musicale veronese.

A fine 2019 hanno realizzato la cover di Happy Xmas (War is over) di John Lennon coordinando oltre 15 voci, il cui video è stato realizzato in piazza Bra, sotto la stella di Natale.

Ad agosto 2020 il secondo capitolo è dedicato ad Heroes di David Bowie, di cui realizzano una cover orchestrale nella cornice dell’Arena di Verona.

Immagine di copertina di Alessandro Guerra