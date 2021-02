28 anni di Laura Pausini… Laura Pausini Golden Globes?

Il 27 febbraio del 1993 la cantante di Solarolo vinceva il Festival di Sanremo nella categorie Nuove proposte dando vita ad una carriera diventata in pochi anni internazionale. Carriera che, proprio questa notte, potrebbe portarle un altro prestigioso riconoscimento internazionale. La Pausini infatti è candidata ai Golden Globes per la miglior canzone originale con il brano Io si / Seen scritto con Diane Warren e Niccolò Agliardi.

Un altro record per la nostra artista più conosciuta e amata nel mondo. È la prima volta infatti che un brano italiano viene nominato ai Golden Globes. Laura riuscirà a vincerlo? Ovviamente noi tifiamo per lei, orgoglio italiano nel mondo. Se l’ambito premio arriverà lo scopriremo stanotte nel corso della 78esima edizione dei GOLDEN GLOBES che saranno trasmessi da Sky, per la precisione su Sky Atlantic e Sky TG24, stanotte, ovvero nella notte fra il 28 febbraio e l’1 marzo.

Atlantic proporrà dalle 00.30 la diretta integrale della serata invece la all news di Sky seguirà in diretta dall’1.00 la cerimonia da studio.

Ma parlando di premi potrebbe anche arrivare la nomination all’Oscar per Laura. Il brano portante del film La Vita davanti a se con Sophia Loren è infatti nella shortlist delle 15 canzoni tra cui verranno scelti i cinque brani candidati all’ambita statuetta.

Ad oggi, oltre alle nomination per il Golden Globes e nella shortlist degli Oscar, Io si / Seen ha ottenuto nomination anche per i Critics’ Choice Awards (fissati per il 21 marzo prossimo) e ha vinto un premio ai CINEUPHORIA AWARDS, al CAPRI HOLLYWOOD INTERNATIONAL FILM, l’Hollywood Music In Media Awards e il Satellite Award.

In attesa quindi di scoprire se Laura trionferà stanotte, ma la nomination già di per sé è un grande riconoscimento, facciamo un viaggio in questi 28 anni di carriera per scoprire alcuni dei premi più importanti vinti dalla cantante.