E’ uscito lo scorso 29 gennaio il nuovo singolo di Patrik Storie, brano che arriva dopo che il giovane cantautore ha conquistato le prime posizioni delle charts Viral 50 e Pop Virale di Spotify con Ora.

L’artista, che è tra i 60 semifinalisti del Cecchetto Festival, ha ottenuto numeri più che positivi anche con i precedenti pezzi Altre Mille Volte e Okay (ne abbiamo parlato Qui e Qui).

Storie è un’energica ed emozionante ballad pop-rock, dalle influenze alternative, che segna la maturità dell’artista a livello testuale e musicale.

Un singolo in cui Patrik racconta della relazione tra due ragazzi, paragonata ad un film che torna a rivivere ogni volta, ricominciando dal principio. Ricordi che non potranno mai essere cancellati, con la consapevolezza che, anche se un giorno tutto dovesse finire, ci sarà sempre la possibilità di un nuovo inizio.

PATRIK STORIE

“‘Storie’ è una ballad in 6/8 – afferma PATRIK – in cui racconto di una storia d’amore dal punto di vista di un ragazzo della mia età. Ricorrente è l’alternarsi di immagini quotidiane, come quella del segno del rossetto sulle labbra di lei, e descrizioni di sensazioni, emozioni. Nel brano esprimo la speranza che, anche se le cose dovessero andare male, la vita possa portare i due innamorati a rincontrarsi ancora una volta.”

Queste le parole di Patrik, nome d’arte di Patrick Rubino, giovane cantautore italo-polacco nato nel 1998 a Salerno e parte della scuderia di talenti Hokuto Empire.

STORIE – IL TESTO

Testo: Patrick Rubino

Musica: Patrick Rubino, Mario Castiglione

Producer: Patrik, Mameli

Edizioni: Mamely

Questa bocca sa di te, di rossetto a colazione

Con il latte che mi cade sempre quando stai con me

Io imbranato come pochi, solo quando siamo soli

E vorrei gridarlo al mondo, che sei stronza e che mi ignori

Stanotte è vuoto il lungomare, a te non piace camminare

No, non voglio litigare, quindi restiamo in riva al mare

A fare cose che non posso dire, poi ti chiama anche tua madre

Sei in ritardo e devi andare, questo tempo corre

Siamo storie senza fine, che si perdono

Per tornare a viversi ancora…

questa sera resta con me,

Bella come in un film…

Bella come in un film…

sto mondo bianco e nero mi distrugge…

sono un depresso pessimista e lo sai che

che anche se va tutto bene

lo sai che in fondo mi fai male

quando scopiamo senza amore…

che quando ci sei te va già un po’ meglio

un mese senza te , spero ti manco…

che anche quando stiamo insieme,

è difficile provare a dire:

“non vorrei lasciarti andare mai…”

Siamo storie senza fine, che si perdono

per tornare a viversi ancora…

questa sera resta con me,

tutto è come in un film…

tutto è come in un film…

Siamo storie senza fine , che si perdono

per strada ma vivono ancora…

questa sera resta con me,

tutto è come in un film…