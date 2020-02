Parla Bugo: "Morgan ha insultato mia moglie e il mio discografico..."

Una lunga conferenza stampa al Roof dell’Ariston per parlare di quanto successo ieri sera sul palco dell’Ariston tra Bugo e Morgan con conseguente squalifica del pezzo e del duo dal Festival di Sanremo.

Si apprende dalla casa discografica di Bugo, la Mescal, che Morgan, il 27 gennaio 2020, avrebbe chiesto alla stessa 55mila € da ricevere entro tre giorni.

Una proposta contrattuale in cui venivano chiesti, oltre ai soldi, anche punti SIAE e la possibilità di cambiare l’arrangiamento di brano e cover.

Mescal ha contattato subito il manager di Morgan, Andrea Mainolfi, dicendo che si trattava di estorsione. Il team di Morgan si è indignato e da quel momento sono iniziati i problemi.

“Voglio che la gente apra gli occhi, è una persona che non sta bene”

ha dichiarato Valerio Soave, Presidente della Mescal.

Inizia a parlare Bugo.

“Abbiamo partecipato al Festival con una mia canzone nella quale Marco è intervenuto magnificamente con la sua voce.

Da amico, avevo anche pensato di affidare a lui la scelta della cover, perché amo il suo gusto. Infatti aveva scelto Canzone per te di Sergio Endrigo.

Però mi sono reso subito conto che sull’arrangiamento c’erano cose che non tornavano, alle prove cambiava sempre le versioni e, la sera in diretta non avevo capito neanche quale fosse quella definitiva. Continuavo a chiedere quale dovessi fare.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Dopo quella sera secondo voi ero felice?

Poi ieri sera… sono arrivato puntuale come sempre. Ero pronto per salire sul palco, contento (anche se un po’ turbato per la sera prima) e tranquillo. Non sono uno che si lega le cose al dito, volevo dimostrare che l’amicizia è più forte di tutto.

Morgan, poco prima della nostra esibizione, proprio prima di salire sulla rampa che porta al palco (dove possiamo andare solo noi artisti), ha iniziato a fare delle battute sulla Mescal, prendeva in giro un ragazzo della nostra squadra.

Gli ho detto di smetterla, che ne avrebbero parlato il giorno dopo. Volevo stemperare i toni. Volevo che, vendendoci, le persone dicessero: ‘Che figata, arrivano Bugo e Morgan!’.

Nessuno si è chiesto perché la mia canzone la inizia lui? Proprio in segno di amicizia!

Sulle scale, prima di scendere verso il palco, ha iniziato ad insultarmi, a darmi dello sfigato. Ha anche attaccato mia moglie. Lo possono confermare i due addetti della Rai che erano con noi.

Io non ho mai replicato.

Non sono sceso subito perché ero turbato, non sapevo se uscire, ero bloccato. Poi però sono sceso.

Poi mi ha sorriso e mi ha fatto cenno con la mano, dicendomi anche altre parole che non si sono sentite.

Mi sono subito reso conto che sarebbe potuto succedere qualcosa. I fogli li ho visti dopo, ero confuso.

Appena ha detto la prima frase, ho deciso di aspettare un attimo. Lui ha continuato e, come si è visto in TV, ho preso il foglio. Non sapevo neanche io come reagire.

Solo in quel momento ho pensato di andarmene. Così ho buttato per terra uno dei fogli e me ne sono andato. Ero già arrabbiato perché stava cantando una mia canzone con un testo che non era il mio, non ho neanche ascoltato tutto quello che ha detto.

E’ difficile gestire emotivamente questa cosa.

Non ho più visto né sentito Morgan da quel momento sul palco.

Non mi importava che mi avrebbero buttato fuori e non ho pensato neanche alle penali.