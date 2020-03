Paps’n’Skar: dopo due decenni il duo italodance si scioglie ufficialmente

Sono passati oltre 20 anni da Because I’m Free, il primo singolo dei Paps’n’Skar datato 1998. Ora il duo formato da Emanuele Cozzi (Paps) e Davide Scarpulla (Skar) ha annunciato lo scioglimento.

Questo il testo del post pubblicato da Skar sulla pagina ufficiale del duo italopop tra i più noti del genere:

“Volevo informare che il duo Paps’n’Skar non esiste più ufficialmente, quindi qualsiasi post pubblicato da questa pagina non ha più valore ufficiale.”

Un post con una vena vagamente polemica che mette fine a una storia musicale che negli anni ha regalato numerosi singoli di successo e che fino a qualche tempo fa era sinonimo di serate dedicate al divertimento.

PAPS’N’SKAR

L’esordio musicale dei Paps’n’Skar risale al 1998 quando Emanuele e Davide pubblicano per l’etichetta Time il singolo Because I’m free, realizzato in collaborazione con Davide di Lernia, figlio di Leone.

Il successo arriva nei primi anni 2000 con i singoli Loving you e Love is love, che sono tra i più ballati nelle discoteche e sbarcano anche all’estero, in particolare in Sudamerica, nell’Europa dell’Est e in Asia.

Nel 2004 pubblicano il singolo Mirage (Stasera la luna), cover dell’omonimo brano degli Scotch dell’estate del 1986, prodotto in collaborazione con DJ Maxwell e Simon Ermacora. Il pezzo diventa un tormentone estivo, grazie anche a uno spot della TIM del quale divenne colonna sonora.

Nel 2005 pubblicano Vieni con me, scritto e prodotto con Massimo Perini, Simon Ermacora, DJ Maxwell e Nikholas Murphy. Anche questo brano viene scelto dalla Tim come colonna sonora dello spot in onda quell’estate. Nel giugno del 2006 è la volta di Balla.

Nell’aprile del 2013 escono i singoli Wake Up e Voglio tornare negli Anni 90, realizzati con Dj Matrix. L’anno successivo è la volta di Con una 500.

Sabato Sera (feat. Dj Matrix e Vise) è l’ultimo singolo ufficiale pubblicato nel 2018 dal duo, che si scioglie ufficialmente nel 2020.