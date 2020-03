Paolo Meneguzzi: “Il Coraggio”, nuovo singolo per ripartire più forti di prima

E’ tutto pronto per l’atteso ritorno di Paolo Meneguzzi. Il cantautore italo svizzero ha anticipato sui social l’imminente pubblicazione del brano Il Coraggio, scritto e prodotto con Emilio Munda.

Il singolo si caratterizza per un testo maturo e una melodia originale e incalzante in cui spicca un messaggio importante. Un brano di forte impatto emotivo in cui la voce di Paolo Meneguzzi offre un valore aggiunto grazie al consueto mix di dolcezza e intensità.

“Il coraggio non è dei protagonisti, di quelli che ridono quando cadi, di quelli che applaudono quando ti rialzi, nonostante tutto.

La paura non può niente, se niente fa paura.”

Il singolo è stato annunciato in anteprima da Paolo Meneguzzi sui suoi canali social con un post:

“É con piacere che annuncio l’uscita a breve del mio nuovo singolo. “Il coraggio” e a seguito, dopo diversi anni, è in arrivo il mio nuovo Album. In questo momento così delicato che ci obbliga a uno Stop ho sentito l’esigenza di farvi ascoltare i miei brani nuovi e di anticipare l’uscita. É già tutto pronto. Ecco a voi il mio nuovo singolo.

Che possa essere di compagnia, di forza e di sostegno in un momento così difficile. Approfittiamone per meditare e per ripartire più forti di prima.”

PAOLO MENEGUZZI

Arriverà, quindi, nel 2020 il nuovo album di Paolo Meneguzzi, pubblicato a 7 anni di distanza da Zero. L’artista torna in Italia dopo aver pubblicato nel 2019 il singolo Una en un Millón per il mercato sudamericano.

Nel 2019 Meneguzzi rese disponibile Supersonica, un anno dopo la collaborazione con l’amico Simone Tomassini nel brano Estate Rock & Roll (ne abbiamo parlato Qui).