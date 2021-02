Il 14 febbraio è uscitoil nuovo progetto discografico di Paolo Benvegnù Delle Inutili Premonizioni Vol. 1.

Il disco è stato registrato in acustico e interamente dal vivo in un giorno d’inverno al GRS Recordings Studio di Firenze da Lorenzo Buzzigoli e Paolo Benvegnù, e in seguito mixato e masterizzato al White Sound di Firenze da Lorenzo Buzzigoli e Tommaso Bianchi.

Un progetto del quale abbiamo avuto un assaggio lo scorso 28 gennaio. In quella serata il raffinato artista si è esibito in un emozionante concerto streaming trasmesso live dal True Colors Studio di Padova. Un modo per tornare a confrontarsi con il pubblico anche se in una dimensione differente, ma l’unica possibile in questo momento.

“A tutti noi manca l’ebrezza di un palco ed un concerto in compagnia, perciò fatevi avanti numerosi in questa occasione speciale, così da dare un segnale forte sulla necessità ed il potere della musica.”

PAOLO BENVEGNÙ DELLE INUTILI PREMONIZIONI VOL. 1

Questa la tracklist del progetto che si articola in dodici tracce in acustico intrise di riflessioni e ricordi agrodolci dell’autore, che il pubblico ricorda, tra le altre cose, per un tour con Marina Rei.

1. In Dissolvenza

2. Io Ho Visto

3. Il Nemico

4. Il Sentimento Delle Cose

5. Andromeda Maria

6. Nelle Stelle

7. Nello Spazio Profondo

8. Cerchi Nell’acqua

9. Avanzate Ascoltate

10. La Schiena

11. Olovisione In Parte Terza

12. Sempiterni Sguardi E Primati