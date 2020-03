Paola Di Leo: fuori “Break Free”, la prima release in inglese di Honiro

E’ uscito su tutte le piattaforme digitali per Honiro Ent Break Free, il nuovo Ep di Paola Di Leo.

Paola Di Leo ha da sempre preferito i brani in inglese, per una questione di comunicabilità internazionale, ma anche per una questione di sonorità della lingua. Attraverso le sue canzoni esprime sé stessa con esperienze e sentimenti in cui ci si può facilmente riconoscere.

I testi portano tutti la firma di Paola Di Leo mentre le musiche e la produzione di Break Free sono di Matteo Costanzo.

“Break Free sta per “liberarsi” perché attraverso questo mio primo EP mi libero e mi apro completamente rendendomi vulnerabile. Artisticamente do voce e libertà alle mie emozioni, paure, e sentimenti più profondi attraverso cui si può liberare anche chiunque l’ascolti.

È estremamente personale e ogni canzone tocca nello specifico un tema diverso che fa parte della mia vita: libertà, apatia, ansia, amore, dormire, e vivere. Sono temi universali che conosciamo tutti, e parlo di situazioni in cui ci si ritrova ognuno di noi.

Queste canzoni sono per me molto speciali e differenti tra loro, associo ad ogni canzone non solo un tema ma anche un colore, un’immagine e una sensazione.

Non è stato facile selezionare le canzoni da inserire nell’EP, ne ho tante che ho scritto negli ultimi anni e ne continuo sempre a scrivere di nuove.

Ho cercato di equilibrarlo e diversificarlo sia per il genere/mood che per la data delle canzoni. Ci sono 3 canzoni più upbeat e con un mood allegro, e altre 3 ballads più malinconiche.

Alcune le ho scritte nel 2016 altre sono invece più recenti dell’ultimo anno. Ci ho messo il cuore in questo EP come in tutte le canzoni che scrivo. In particolare ho voluto anche giocare sui nomi delle canzoni e il titolo dell’EP che riprende “Break” dell’ultima canzone ‘Break It All’ e ‘Free’ che riprende invece la prima canzone ‘Song of Freedom’.

Questo per dare un senso di continuità e per simboleggiare la ciclicità della vita, tutto torna e ritorna, tutto è collegato e si ripete. Mi piacerebbe che le persone tramite questo mio progetto possano ritrovarsi, vorrei mandare un messaggio positivo tramite ciò che amo di più: la musica. Sono molto grata per questo piccolo-grande primo traguardo nella mia carriera artistica.”