Pablo: pop con influenze elettroniche e rap nel nuovo singolo “Milano”

Il 22 gennaio è il giorno dell’uscita di Milano (Humble / Believe Digital), il nuovo singolo di Pablo che anticipa l’album che uscirà in primavera.

Il brano rappresenta solo una delle facce dell’artista casertano, che trova il giusto suono nel beat di Frank (Francesco Carozza già al lavoro tra gli altri con Speranza e Barracano).

Il progetto Pablo nasce a Caserta, dove l’artista da anni fa parte del team Speranza e dove da sempre ha continuato la propria ricerca musicale culminata in questo disco: primo capitolo della storia che ci vuole raccontare.

Proprio come in Milano il suo viaggio ha un punto di partenza, il rap a Caserta, ma il suo continuo emigrare l’ha portato a mescolarsi con altri luoghi e con altre sonorità: elettronica, world music, pop, r’n’b, blues tutto tenuto insieme dalle fondamenta delle origini. Nasce così un progetto meticcio, crudo e forte come solo chi mostra le proprie ferite.

“Milano, oggi come in passato, è meta e mito di chi è costretto a lasciare la propria terra per inseguire un sogno o anche solo per trovare lavoro. La partenza diventa il momento della riflessione, chi parte non dimentica cerca solo di andare avanti, di non voltarsi indietro spinto dai sensi di colpa trovando il coraggio nella voglia di realizzarsi. Ma a volte ‘integrarsi’ vuol dire accettare di diventare ‘vittime di infamità’.”

PABLO

Paolo Brazza, in arte Pablo nato a Caserta il nel 1992, ha studiato Canto all’U.M.S. (Università Della Musica E Dello Spettacolo) di Napoli, laureandosi in Canto Pop.

Dal 2017 collabora con Ugo Scicolone al progetto Speranza che coordina in qualità di manager e al quale contribuisce anche come seconda voce e performer, esibendosi sui palchi dei club e dei festival più importanti d’Italia.

Nel 2019 il suo brano inedito Non era Vero viene inserito nella colonna sonora del film indipendente Nel nome del padre di Gabri Gargiulo girato a Melito di Napoli.

Paolo sta lavorando al suo disco, in uscita nel 2021. Un nuovo progetto da solista che si avvicina al Pop ma con influenze elettroniche, rap, hip hop, world music, RnB e blues.