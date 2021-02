Dopo un’ottima accoglienza da parte della critica per i primi due brani, è ora uscito il nuovo singolo di Pablo America Ascoltavo I Nirvana (Maciste Dischi / Virgin Records Italia / Universal Music Italia).

Il nuovo pezzo arriva dopo che Noi non siamo il punk e Grabowski l’artista ci ha fatto scoprire come possono convivere in un solo artista due diversi mondi musicali potenzialmente differenti e paralleli (ne abbiamo parlato Qui).

Con Ascoltavo i Nirvana prosegue così il percorso cantautorale di Pablo America, caratterizzato da intimità e realismo nel proporre scene di vita quotidiana.

“Musicalmente mi sono ispirato al ‘Postino’ di Bacalov. Non ho molta voglia di parlarne. Comunque lei ha interrotto ‘Lithium’. Ed è vero, è passata dalle tute dell’Adidas ai pantaloni eleganti. Ascoltavo i Nirvana è uscita ed è di tutti.”

PABLO AMERICA ASCOLTAVO I NIRVANA

Nel brano si coglie come le due anime artistiche di Pablo America sono fatte per convivere.

In Ascoltavo i Nirvana il cantautore, produttore e Uber driver nato a Torino negli anni ’90 da sfogo alla sua anima pop.

Presto, però, arriverà un’altra sorpresa ad aprire le porte a una nuova duplice esperienza sonora, in cui si consoliderà un concetto già denominato pop realista. Un progetto che musicalmente si sta pian piano svelando.