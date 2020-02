E’ passato quasi un anno dall’uscita di Sparks, l’album più recente di Osvaldo Supino (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto). L’album ha ottenuto risultati considerevoli ed è uscito anche in versione spagnola, ma ora è stato estratto il nuovo singolo Are You Listening.

“In Are You Listening racconto il momento in cui hai bisogno di sapere che chi ti sta accanto riesce ad andare oltre l’apparenza, oltre i preconcetti e ad ascoltarti davvero. La comunicazione è alla base di questa canzone come di tutto il disco. A pensarci è davvero assurdo che siamo tutti costantemente tutti sui social a condividere chissà cosa, ma parlarci in maniera onesta e senza filtri diventa sempre più difficile.”

Queste le parole con cui Osvaldo Supino descrive il brano.

Si tratta di una ballad emozionante, scritta dallo stesso Osvaldo insieme a Sam Ray. Qui l’artista mette in luce il suo lato più intimo, intimista e vulnerabile. Un brano in cui la componente emozionale assume una valenza considerevole.

Il brano è accompagnato da un videoclip girato tra la Spagna e la Francia, in un contesto naturale unico. Queste le parole del regista Andrey Hammer.

“Aldilà delle provocazioni, dei look eccentrici e delle storie accattivanti che ha condiviso nella sua carriera, il focus principale di Osvaldo Supino è nella sua grande capacità interpretativa, ed è proprio su questo che si basa questo nuovo video.”

OSVALDO SUPINO – ALL OF THE SPARKS

Il singolo Are you Listening anticipa l’uscita di All of the Sparks, la special edition dell’ultimo album Sparks, uscito lo scorso aprile.

Conterrà, oltre all’album originale, materiale assolutamente inedito: due nuove versioni acustiche, il brano inedito Someone e il singolo in tedesco Niemals geb ich dir mein Herz. L’album sarà disponibile anche in una speciale versione in vinile trasparente da collezione.

La versione in spagnolo Me Escuchas, tratta dall’album Luces uscirà il prossimo 3 febbraio e accompagnerà l’artista in un nuovo tour promozionale in Spagna e America Latina.