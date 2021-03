E’ ora disponibile in digitale il brano di Ornella Vanoni Carezza D’Autunno, interpretato con Carmen Consoli. Il pezzo fa parte dell’album Unica che, per scelta di BMG, non è uscito nelle piattaforme streaming.

Il disco è ora stato pubblicato in un nuovo formato Picture Vinyl in edizione numerata e limitata in 1000 copie, contenente 11 stampe fotografiche.

Con l’imminente esaurimento del CD deluxe, da venerdì 5 marzo nei negozi e negli store digitali arriva una nuova tiratura di Unica.

Sabato 6 marzo Ornella Vanoni salirà sul palco del Festival di Sanremo. In programma, tra le altre cose, anche una speciale esibizione con Francesco Gabbani sulle note del brano Un Sorriso dentro al pianto.

ORNELLA VANONI CAREZZA D’AUTUNNO CON CARMEN CONSOLI – IL TESTO

Cosa ti aspetti da me

Tu che hai fatto del silenzio

Pigra e indolente consuetudine.

Cosa ti aspetti da me

Disarmata in una stanza al buio

Disorientata in balia di te.

Come le foglie ormai ingiallite

Dopo il fervore dell’estate

Abbiamo paura di un soffio d’autunno

E di lasciare fragili certezze precipitare.

Cosa ti aspetti da me

Nella tua urgenza di plasmare tutto

Non hai piegato l’imprevedibile.

Come le foglie ormai ingiallite

Dopo il fervore nell’estate

Abbiamo paura di un soffio d’autunno

E di lasciare braccia spoglie ad aspettar la neve.

Quando il sole tornerà

Ad abbracciare il mare

Saluteremo nuovi ostili tempeste all’orizzonte

Cominceremo a respirare.

E quando il sole tornerà

Ad abbracciare il mare.

Sarà l’invito di una nuova stagione

A rifiorire

Sognare e vivere.

Risalire

Rifiorire, sognare e vivere

Risalire, sognare e vivere.