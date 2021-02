Lo scorso 19 febbraio è uscito Giganti, il nuovo singolo delle Opposite, duo modenese formato da Camilla (23 anni) e Francesca (24 anni).

Giganti, per la coppia di artiste e creative, non è un punto di arrivo , bensì un punto di partenza.

Un nuovo progetto per le due ragazze nate sul web e divenute famose per i loro mash-up e per il loro straordinario modo di cantare

Dopo la pubblicazione da indipendenti dei brani Via di qua e Iron man (oltre 500.000 streaming solo su Spotify, per la versione originale e l’acoustic version), Giganti segna l’ingresso ufficiale delle OPPOSITE nell’industria discografica.

“La prima versione di Giganti è nata insieme alla nostra community che, come la canzone, stava cominciando a crescere e a prendere forma. Questo brano è un’ammissione di colpa, una sorta di ‘redemption song’ dedicata alla persona amata e anche una prova per la coppia che decide di superare un tradimento, ritrovando l’amore che in realtà non era mai scomparso.”

Così raccontano Camilla e Francesca.

OPPOSITE GIGANTI

Un amore fatto di sbagli, ma pur sempre un amore. Due entità che si amano, fino a farsi del male, due anime che trovano la loro dimensione più ampia quando – nonostante tutto – stanno insieme, perché solo così si sentono Giganti.

“Che ho fatto tanti sbagli questo lo so, che non curo i dettagli questo lo so, che quando te ne vai poi dopo mi manchi e quando siamo insieme ci sentiamo giganti.”

Molto forte anche il messaggio che le Opposite scelgono di dare con l’artwork di Giganti. Un visibile omaggio all’artista e pittrice canadese Sandra Chevrier.

“Le donne in gabbia (Cages) di Sandra sono una danza tra trionfo e sconfitta, libertà e prigionia, veleno e cura. Proprio come certe relazioni. I suoi visi femminili sono celati da strati di fumetti di supereroi e rappresentano quell’identità femminile che spesso viene imprigionata dentro stereotipi sociali e culturali. Ci sembravano perfetti per descrivere Giganti e quelle gabbie, spesso intangibili, in cui vivono certi amori e certe relazioni.”

Aggiungono Camilla e Francesca.

Giganti è un brano molto intenso, emotivo e coinvolgente, dove il pianoforte è lo strumento portante. Una crescita costante nello sviluppo del brano, che non ha una stesura classica, con alcune contaminazioni elettroniche che lo rendono ancora più affascinante e attuale.