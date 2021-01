Onnie invita a trovare l’energia di ricominciare nel brano “Workout”

Workout è il nuovo singolo della cantante Onnie (all’anagrafe, Giulia Bellanzoni). Il brano, negli store dal 18 dicembre 2020, segna il ritorno dell’artista dopo il primo inedito Resto qui e il successivo Bla Bla Bla.

Workout è un pezzo ritmato, con cui Onnie invita a trovare dentro di sé l’energia per ricominciare. L’artista parla così del brano: “Workout all’apparenza potrebbe sembrare una canzone mirata all’esercizio fisico, considerando il titolo e il suo ritmo esplosivo. Ma il messaggio è tutt’altro. Workout è uno stimolo a ritrovare, in questo periodo difficile, l’energia di ricominciare da zero, di lasciar andare le vecchie abitudini, gli amori che ci hanno deluso, e di ritrovare l’amore per noi stessi che, forse, stavamo un po’ perdendo di vista”.

Il titolo rispecchia e riassume lo spirito del brano. Onnie sottolinea che “non a caso la parola scelta è “Workout”, un allenamento… su se stessi. E’ brillante, originale, ironica, a tratti provocatrice. Una vera BOMBA”. In fondo all’articolo, potete leggere il testo di Workout mentre qui potete vedere il video disponibile su YouTube.

Onnie è il nome d’arte di Giulia Bellanzoni, classe 1993. Dopo un percorso come performer di Musical, ha intrapreso la carriera di cantautrice nel mondo della musica pop/dance elettronica. Resto qui, suo primo inedito, ha toccato i 150.000 streaming su Spotify. Anche il successivo singolo Bla Bla Bla ha ottenuto grande riscontro con 300.000 streaming. Adesso, è la volta di Workout che, come i precedenti brani, è seguito discograficamente da Visory Records con edizione ThaurusThaurus publishing srls, Visory Records. La produzione musicale è di Andrea Roma e Devote.

Workout, il testo

Sei da sola con te

La tv è sempre acesa,

La tua vita è cambiata

E tutto il tempo che ho perso

Non posso stare così con me NO!

Chiusa in casa ah

Il silenzio c’è più di ogni cosa

Ti ho fatto entrare

Hai rovesciato tutto

Anche la birra

Se non è cosa lascia stare te l’avevo detto

Sono riflessa nello specchio

E se lo guardo mi assomiglia

Ti ho fatto entrare solo un secondo

Che presa male ah

Che presa male

Allora parto da me

Ti giuro cambio perché

Infondo dai mi piaceva

Stare sola con me

La vera me

Cerco cose nuove

Vorrei essere altrove

Vorrei, Vorrei, Vorrei… fare l’amore

E invece

5-6-7-8

work out work out

E invece

5-6-7-8

work out work out

Sei da sola con te

La tv è sempre acesa,

La tua vita è cambiata.

E tutto il tempo che ho perso

Non posso stare così con me NO!

La vera me non la trovo nemmeno

Se mi sfiori io tremo

Che poi faccio quello che mi viene meglio

In equilibrio sopra il filo di un rasoio

Ti ho fatto entrare solo un secondo

Che presa male ah

Che presa male

Allora parto da me

Ti giuro cambio perché

Infondo dai mi piaceva

Stare sola con me

La vera me

Cerco cose nuove

Vorrei essere altrove

Vorrei, Vorrei, Vorrei… fare l’amore

E invece

5-6-7-8

work out work out

E invece

5-6-7-8

work out work out

Parto da me ( Work out wo-wo-work out)

Cambio perché (Work out wo-wo-work out)

Se da sola con te

(sei da sola con te)

La tv sempre accesa,

La tua vita è cambiata

Tutto il tempo che ho perso

Non posso stare così con me NO!