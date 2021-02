oli? O2 feat. Mose è il nuovo singolo.

I due giovani artisti lanciano questa inedita collaborazione su un pezzo scritto a quattro mani che vuole essere un tributo ai Blink 182.

Continua il percorso artistico di oli? dopo i singoli f*ckbøi (vedi qui), Stronza (qui) e Angeli e demøni (qui) e questa volta il brano è una ballata pop-punk throwback intrisa di nostalgia, un brano che racconta con precisione geometrica una storia d’amore finita mettendo l’accento sull’ansia e gli attacchi di panico.

Nella storia lui è un ragazzo che non sa amare se stesso e nessun altro; lei una ragazza che cerca costantemente la forza di amare per entrambi. La negatività e l’istinto di autodistruzione di lui porterà allo strenuo la relazione, di cui restano una manciata di foto e le playlist dei Blink-182.

Ed è stata proprio la band californiana lo spunto per il pezzo, costruito attorno all’iconico giro di batteria di Travis Barker in I miss you, che è stato riprodotto e risuonato in studio dal producer Riccardo Scirè.

L’unione con Mose rappresenta il connubio perfetto della musica amata dalla nuova generazione: melodie pop che si fondono a metriche e testi moderni su un beat suonato.

oli? O2 feat. Mose testo e audio

(di oli? e Mose)

Stanotte

la luna si appoggia su di me

come

facevi tu coi miei attacchi di panico

Mi

amavi più di quanto io non amassi te

più

di quanto io fossi insicuro e lunatico

E

ora scrivi “dai restiamo amici”

ok,

ma ti muto le stories

in

cui ridi da Roma a Parigi

e

vedervi felici mi fa andare fuori

Ed

io ascolto ancora la tua playlist

scorro

le nostre foto con sotto i Blink

Mi

mancano quanto mi manchi tu

(“i

miss you, miss you’’)

No,

non mi hai mai dato il tempo

di

dirti quello che ho dentro

e

ora non so più come sto

L’ansia

mi tiene sveglio

e

se tremo e respiro a stento

è

per te che sei il mio ossigeno

E

sarei morto per te

che

ora sei morta per me

L’ansia

mi tiene sveglio

e

se tremo e respiro a stento

è

per te che sei il mio ossigeno

[Mose]

Per

me eri come O2

ora

ognuno per le sue

soli

nelle notti buie

è

okay

È

da mesi che non parliamo

ma

ascolti la mia voce alla radio

e

vorrei

Avere

una vita più chic

invece

ho le borchie sopra la mia giacca

e

non piacevo a tuo padre perché

forse

piacevo un po’ troppo a tua mamma

(ops)

No,

non mi hai mai dato il tempo

di

dirti quello che ho dentro

e

ora non so più come sto

L’ansia

mi tiene sveglio

e

se tremo e respiro a stento

è

per te che sei il mio ossigeno

E

sarei morto per te

che

ora sei morta per me

L’ansia

mi tiene sveglio

e

se tremo e respiro a stento

è

per te che sei il mio ossigeno

L’ansia

mi tiene sveglio

e

se tremo e respiro a stento

è

per te che sei il mio ossigeno