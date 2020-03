Nyv a rischio eliminazione a causa del suo comportamento in settimana

Nyv Amici 19 terza puntata.

Una puntata per la cantante che parte con i filmati che la mostrano intenta a cercare di abbandonare la scuola: “Questo percorso non è mio…” ha dichiarato la ragazza salvo poi ritornare in casetta.

Durante le prove Nyv però ripiomba nello sconforto e abbandona le prove ma anche questa volta ritorna in casetta.

Rudy Zerbi, a nome dei professori, comunica a Nyv che andrà direttamente a rischio di eliminazione.

La ragazza ci tiene a comunicare che il suo non è stato un gesto di mancanza di rispetto verso il programma ma un momento di forte disagio.

Finito il secondo girone la prima sfida spetta proprio a Nyv con The Sound of silence contro Javier sulle note di That’s life.

Vince Javier e Nyv questa volta deve confrontarsi, cantando il suo inedito Banlieu, con Giulia.

Vince la sfida e accede alla quarta puntata Nyv.