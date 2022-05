Nyv collabora con Bob Sinclar per il tormentone radiofonico Borderline (audio, testo e traduzione)

NYV, artista di origine marocchina che il pubblico italiano ha imparato a conoscere e apprezzare grazie alla sua partecipazione ad Amici 19 torna con un nuovo singolo perfetto per l’estate. Il 13 maggio è uscito su tutte le piattaforme online Borderline, collaborazione fra la giovane cantante e Bob Sinclar, punto di riferimento dell’elettronica mondiale.

Il dj e producer francese ha così commentato Borderline, che in queste prime ore dall’uscita sta già andando fortissimo in radio:

A volte la forma più pura di talento può incrociare il percorso di vita dell’artista e del produttore. NYV fa parte di questa famiglia. Mi ha contattato un anno fa per farmi ascoltare i suoi brani italiani creati per un’etichetta musicale locale. Ho sentito subito che non era contenta della direzione artistica dettatale. NYV è un’autrice di talento, compositrice e artista multi strumentale. Dopo diversi scambi a distanza tra Parigi e Milano, sono riuscito a infonderle fiducia affinchè potesse crescere nel suo universo. In poche settimane, mi ha inviato il demo di “Borderline”. È un brano molto potente, pieno di emozioni erotiche, che racconta la storia di una relazione alla “50 Sfumature di Grigio”. Il mio desiderio di produrre questo singolo ha dato vita alla nostra prima collaborazione insieme”

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Borderline.

Testo Borderline Nyv

I’m trying to strip off in your mind

follow the show, you’re gonna fall through desire

just let it grow, keep on dancing together over the flashlight

lay down with me to get better

slowly trick me tonight

take me to your borderline

I swear that I could love it

there’s no need to be shy

take me to the other side of your sickness story and your heartless life

time to play with all my sins

denying our million lies

let me see your sweetest dreams till we fall in each other’s eye

don’t let me go before i stopped to be confused

it’s time to realize you need me more than you know

ain’t got no time to loose, no rules to deny

take me to your borderline

I swear that I could love it

there’s no need to be shy

take me to the other side of your sickness story and your heartless life

take me to your borderline

I swear that I could love it

there’s no need to be shy

take me to the other side of your sickness story and your heartless life

Traduzione Borderline Nyv

Sto provando a farti uscire dalla mia testa

Segui lo spettacolo

Cadrai nel desiderio

Lascia che salga

E continui a ballare insieme

Sopra le luci

Stenditi insieme a me per stare meglio

Stasera mi hai ingannato lentamente

portami al limite

ti giuro che potrei amare, non c’è bisogno di essere timidi

portami dall’altra parte

della tua malattia e della tua vita senza cuore

portami al limite

ti giuro che potrei amare, non c’è bisogno di essere timidi

Portami dall’altra parte

Della tua malattia e della tua vita senza cuore

è arrivato il momento di giocare con tutti i miei peccati

negare il nostro milione di bugie

mostrami i tuoi sogni più dolci

finché non cadiamo negli occhi degli altri

Non lasciarmi andare

Prima che smettessi di essere confusa

è il momento di capire che

Hai bisogno di me più di quanto tu possa pensare

non ho più tempo da perdere

nessuna regola da negare

portami al limite

ti giuro che potrei amare, non c’è bisogno di essere timidi

portami dall’altra parte

della tua malattia e della tua vita senza cuore

portami al limite

ti giuro che potrei amare, non c’è bisogno di essere timidi

Portami dall’altra parte

Della tua malattia e della tua vita senza cuore

wow, portami al limite (al limite)

ti giuro che potrei amare, non c’è bisogno di essere timidi

portami dall’altra parte

della tua malattia e della tua vita senza cuore

limite, limite, limite (portami al limite)