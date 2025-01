Ecco le nuove uscite musicali italiane della seconda settimana settimana del 2025, quella di venerdì 24 gennaio.

Mancano 22 giorni, tre settimane esatta all’inizio del Festival di Sanremo ma le nuove uscite discografiche non mancano. Questa settimana troviamo pesi massimi dell’indie come Gazzelle, il rap con i SLF e, soprattutto, un’ampia rappresentanza di cantautrici come Silvia Salemi e Ginevra.

Clicca in basso su continua per scoprire le nuove uscite della settimana.