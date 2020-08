Si scaldano i motori per la Notte della Taranta 2020 (ne abbiamo parlato Qui), che si terrà a porte chiuse a Melpignano il 22 agosto e sarà trasmessa il 28 alle 22.50 su Raidue. Anche il Maestro Concertatore Paolo Buonvino è pronto per questa esperienza insolita, ma ugualmente unica e speciale.

Per il musicista, noto per le colonne sonore di capolavori del cinema italiano contemporaneo come L’Ultimo Bacio, Romanzo Criminale e Manuale d’Amore, sarà un viaggio emozionale. Un percorso nella tradizione popolare salentina tra note e voci dense di sofferenza, di gioia e di storie di vita.

In questa edizione Paolo Buonvino dirigerà due formazioni di espressioni musicali diverse: l’Orchestra Popolare de La Notte della Taranta e l’Orchestra Roma Sinfonietta. Due orchestre differenti, che si uniscono regalando un evento speciale e magico.

Un omaggio emotivo a cui contribuirà anche la nuova scenografia. Sarà costituita da un palco molto basso di legno che sarà arricchito da proiezioni e supporti di carattere quasi cinematografico.

Sullo sfondo la facciata dell’ex Convento degli Agostiniani, sede della Fondazione Notte della Taranta. Un fondale spettacolare, testimone del percorso unico e imperdibile.

NOTTE DELLA TARANTA 2020 – LE PAROLE DI PAOLO BUONVINO

“Mi sono avvicinato alla musica popolare salentina con molta umiltà, timore, ma sicuramente con tanta passione. Ho preso quello che mi è arrivato anche dalle piccole sfumature, da cui carpivo vissuti, esperienze e ho cercato di metterci un pezzo di me, della mia esperienza di vita.”

Queste le parole di Paolo Buonvino. Il Maestro Concertatore prosegue.