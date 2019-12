Mancano ancora diversi mesi alla Notte della Taranta 2020, ma la macchina organizzativa è già in pieno fermento.

La nuova edizione si svolgerà il prossimo 22 agosto nella grande piazza dell’ex Convento degli Agostiniani a Melpignano, in Provincia di Lecce. E’ stato ora scelto il nome del Maestro Concertatore che prenderà il posto di Fabio Mastrangelo, che ha svolto il compito nel 2019 (Qui il nostro articolo sulla serata finale).

Il Maestro Concertatore dell’edizione 2020 sarà Paolo Buonvino, uno dei compositori italiani più apprezzati della scena contemporanea, che nella sua carriera ha lavorato per il cinema, ma anche per il pop.

Paolo Buonvino, chiamato a dirigere l’Orchestra Popolare, ha già incontrato i musicisti e ha iniziato a porre le basi per una collaborazione importante.

PAOLO BUONVINO

Con la scelta di Paolo Buonvino la Fondazione prosegue un percorso ben preciso, ovvero unire il linguaggio popolare e quello colto. Buonvino nella sua carriera, infatti, ha scritto hits di successo come Eppure Sentire con Elisa, Baciami ancora con Jovanotti e Tutto può succedere con Giuliano Sangiorgi, ma anche numerose colonne sonore, come quelle per la serie I Medici e per il film Caos Calmo, lavoro che gli ha permesso di vincere il David di Donatello come miglior musicista.

“Sono davvero felice di iniziare oggi questo viaggio insieme a La Notte della Taranta, ha detto Buonvino incontrando l’Orchestra. Ho voluto che questa avventura cominciasse molto presto perché l’incontro con i musicisti, studiosi e professionisti, potesse essere il più approfondito ed intenso possibile. Simbolo di unione e di guarigione, la pizzica mi offre lo spunto per elaborare una sintesi di valori che mi appartengono profondamente.

Queste le parole di Paolo Buonvino, che prosegue:

La Puglia, così come la mia Sicilia, sono terre meravigliose, uniche e ricche di storia; sono orgoglioso di essere stato chiamato a portare il mio immaginario musicale all’interno delle vostre tradizioni dense di significato. L’energia e la motivazione interiore che sono la spinta profonda che mi porta qui, spero regalino il 22 agosto la miglior sintesi di tutto quanto riusciremo a costruire insieme unendo le nostre storie e le nostre sensibilità. Daremo così alla musica quel ruolo autentico e fondamentale di farci sentire uniti tutti”.

LA NOTTE DELLA TARANTA 2020

Alle parole di Paolo Buonvino si sono aggiunte quelle di Massimo Manera, il Presidente della Fondazione:

“Abbiamo chiesto a Buonvino di celebrare la nostra epoca proiettandola nel futuro, fondendo sonorità del passato a ritmi e arrangiamenti che esprimano la profondità e la passione della Notte della Taranta e dei suoi protagonisti. La scelta di un compositore è infatti determinata dalla volontà di consegnare al pubblico un’opera che sia frutto di una ricerca musicale sul campo.”

Sono già stati svelati gli hashtag ufficiali della Notte della Taranta 2020, ovvero #WeAreinPuglia #taranta23 #Concertone2020.