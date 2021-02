Non ti scordar mai di me, il brano scritto da Tiziano Ferro e Roberto Casalino che nel 2008 ha dato il via col botto alla carriera di Giusy Ferreri prende ora nuova vita internazionale grazie alla cantante turca Susel.

Era il 30 maggio del 2008 quando Sony Music Italia pubblicava il singolo di Giusy, un brano che, alla fine dell’anno, sarebbe risultato il secondo più venduto del 2008 con oltre 300.000 copie e la certificazione disco di diamante.

Non ti scordar mai di me uscì anche in una versione in spagnolo interpretata sempre da Giusy Ferreri, Nunca te olvides de mí, e anni dopo fu lanciata a Cipro dalla cantante Liza. Ora, quasi tredici anni dopo il brano prende una nuova vita grazie alla cantante turca Susel che l’ha incisa e lanciata, finendo direttamente nella New Music Friday Turca di Spotify, con il titolo Bak Yine (letteralmente “Guarda di nuovo).

Entrambi gli autori del brano, Tiziano Ferro (che ha composto la musica) e Roberto Casalino (autore del testo e co-compositore della parte musicale) hanno condiviso su Instagram la versione della cantante…

“Wow la musica non si ferma. Nel tempo e nei territori, rinasce!” ha commentato Tiziano. Anche Susel ha pubblicato un video di ringraziamento su Instagram rivolto ai due autori che hanno dimostrato di apprezzare la sua versione che potete ascoltare qui a seguire.

Insomma, l’ennesima dimostrazione che le belle canzoni italiane possono varcare i confini nazionali. Buon ascolto!