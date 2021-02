Noemi: nuovo album in arrivo, svelati alcuni dettagli sui social

Noemi nuovo album.

Noemi si presenterà in gara al Festival di Sanremo 2021 con il brano Glicine, scritto per lei da Ginevra Lubrano, Francesco Fugazza, Tattroli e Dario Faini che ne ha curato anche la produzione con il suo team di producer chiamato Dorado Inc. e i Muut. Il brano farà parte del nuovo album in uscita a marzo.

L’artista torna sul palco dell’Ariston a tre anni da Non Smettere Mai di Cercarmi e dopo un lungo percorso di ricerca interiore, non solo musicale.

Noemi torna in gara forte di un rinnovamento profondo che l’ha portata a esplorare sonorità diverse, colori inediti della sua voce. Ha voluto cercare e collaborare con nuovi autori come Ginevra, produttori d’avanguardia come i Muut e l’esperto team di Dario Faini.

Come il glicine, pianta rampicante dalla fioritura delicata, ma in grado di piegare nel tempo il ferro, e dalle radici robuste, così la donna cantata da Noemi scopre dentro di sè la forza di rinnovarsi nel momento fragile della fine di un amore. Una forza molto simile a quella che ha trovato la Noemi di oggi.

NOEMI NUOVO ALBUM

L’annuncio dell’imminente uscita del nuovo album di Noemi è stato dato dalla stessa artista con un post sui social.

“Gli ultimi anni sono stati duri a livello personale sia per me che per tutti noi. Questa domenica, però, non posso fare a meno di sorridere. Ho capito che esiste solo un modo per superare le proprie paure: condividerle per affrontarle.

Domani il primo tassello: la copertina del mio nuovo album sarà vostra.

Il titolo: M_ _ _ _ _ _ _ _ _I Chi indovina?”

Foto di Attilio Cusani