Noa Planas: da “Il Collegio 2” al nuovo singolo “Noansia”

E’ uscito Noansia, l’accattivante singolo di Noa Planas, giovane artista italo cubana che il pubblico ha avuto modo di conoscere nel programma televisivo di Raidue Il Collegio 2.

Noansia, brano prodotto da Sedd, si caratterizza per sonorità urban pop elettrizzanti e coinvolgenti con venature reggaeton e che sfocia in un ritornello ipnotico. Il singolo racconta la voglia di evadere dallo stress della quotidianità e dalla routine.

La voce calda di Noa canta:

“Facciamo tutto con calma”

Un imperativo ripetuto più volte nei ritornelli, che si stampano nella mente dell’ascoltatore come fosse un mantra moderno, lasciandolo con la voglia di muoversi in un ballo lento che descrive ed esorcizza il lifestyle frenetico di oggi.

Il sound latino, dance e reggaeron non fanno che amplificare la sensazione di spensieratezza che Noansia evoca.

NOA

Noa Planas è nata a Pesaro nel 2002. Ha iniziato a studiare canto, recitazione e danza fin dalla più tenera età, con la precisa idea di intraprendere un percorso nel mondo della musica e dello spettacolo.

Grazie alle sue doti canore e musicali conquista i social (su Instagram ha 722’000 follower) e ciò le permette di partecipare a numerose trasmissioni televisive, come Il Collegio 2.

Noansia è il suo singolo d’esordio ed è il primo tassello di una carriera ancora tutta da scrivere.

NOANSIA – IL TESTO

Testo: Viviana Colombo – Musica: Alessandro Manzo – Edizioni: Mamely

Etichetta: 2020 Hokuto Empire – Distributed by Sony Music Entertainment Italy S.p.A.

Da domani mangio meglio oggi non lo so

Ho

Fatto pace col cervello loca per un po’

Che questa vida passa e la musica è alta

tu corri io rallento fammi stare calma

la luna è così bella qui dalla mia stanza

Dai fammi fare un giro dove l’aria è calda

Muevelo lento non dirmi di no

Yo sto arrivando ma aspettami un po’

non mi interessa più del nuovo iPhone

Prendo il respiro sì scendo ma

No ansia

no ansia

Facciamo tutto con calma

No ansia

No ansia

Son El cuidado de tu alma

siamo stati bene sì, ma solo per un po’

Ops!

Io esco con la felpa e l’aria un po’ distratta

Tu vieni che la notte è lunga fino all’alba

Sì resto finché l’acqua sopra è ancora calda

Ma vieni più vicino stiamo soli a galla

Eh

Muevelo lento non dirmi di no

Yo sto arrivando ma aspettami un po’

non mi interessa più del nuovo iPhone

Prendo il respiro sì scendo ma

No ansia

no ansia

Facciamo tutto con calma

No ansia

No ansia

Son El cuidado de tu alma

Yo sto arrivando ma aspettami un po’

Stiamo partendo sul serio ma

No ansia

no ansia

Facciamo tutto con calma

No ansia

No ansia

Son El cuidado de tu alma