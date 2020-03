Gli Urban Strangers, il poliedrico duo proveniente da X Factor si sciolgono. Almeno per il momento.

Era il 2015 quando Genn Butch (Gennaro Raia) e Alex The Bug (Alex Iodice) entravano con un’esibizione, dal grande impatto musicale, ad X Factor.

Da quel momento, da quel primo articolo che trovate qui, il nostro sito non ha mai smesso di occuparsi di loro.

Sul nostro sito trovate oltre 100 articoli su di loro, tutti meritati, perché chi segue il nostro sito sa che quando ci innamoriamo del talento di qualcuno cerchiamo di supportarli in tutti i modi, senza nessun guadagno, solo per amore della musica.

Nel 2015, subito dopo X Factor (dove arrivarono secondi alle spalle di Gio Sada), furono senza ombra di dubbio i vincitori morali dell’edizione con un disco di platino per il singolo e un disco d’oro per l’album.

A quel disco seguirono due album entrambi di ottima fattura: Detachment (qui la recensione) e US, quello del debutto in italiano (recensito qui).

Poi tanti live, alcuni anche di grande successo ma, questo va detto un supporto non adeguato da parte delle radio, che li hanno sempre boicottati, e dalla casa discografica, la Sony Music Italy, che sicuramente avrebbe potuto fare di più del progetto.

E così ieri arriva la notizia sui social del duo… una lunga, forse definitiva, pausa. Una pausa che al di là di case discografiche e radio, sicuramente dipende anche da un probabile allontanamento musicale di Alex e Genn, un processo in parte normale visto che i due hanno iniziato a suonare otto anni fa, giovanissimi.

URBAN STRANGERS, la fine del progetto?

Ecco le parole che il duo ieri ha postato su Instagram, parole che iniziano parlando con il brutto momento che l’Italia sta vivendo, e si spostano quindi sul progetto Urban Strangers…

“Ciao a tutti, volevamo innanzitutto esprimervi il nostro dispiacere per l’emergenza che stiamo vivendo, è dura per tutti noi ma bisogna restare a casa ancora per un po’ , augurandoci che tutto questo finisca presto.

Questo post è per dirvi che il progetto Urban Strangers è in pausa, non stiamo lavorando attivamente ad un album e non sono previste altre uscite discografiche, per il momento.”

Al momento ci sono ancora delle uscite, duetti per lo più, che vedranno coinvolti gli Urban Strangers prima della pausa…

“Ci sono ancora delle piccole cose in sospeso, come una traccia che avevamo deciso di pubblicare prima dell’emergenza o comparse in altri progetti che a breve saranno pubbliche, si spera appena tutto questo sarà finito.

Vi ringraziamo per aver creduto (e per continuare a farlo) in noi, per anni ci avete seguito in tutta Italia e avete accolto la nostra musica con entusiasmo, affetto ed empatia.

Vi garantiamo che siete riusciti a farci sentire la vostra forte risposta emotiva e i vostri pensieri sin dal primo momento, con costanza.

Grazie ancora.”

I due ragazzi in ogni caso proseguiranno con il loro percorso. Genn al momento è al lavoro sui suoi pezzi così come Alex che è già uscito con una collaborazione con Lykan sul brano Ipossia e su altri brani da solista.

Qui a seguire il videoclip diretto da Ired Produzioni.