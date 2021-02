Uscirà venerdì 12 febbraio il nuovo progetto discografico di Nitro GarbAge Evilution (Arista / Sony Music Italy), già disponibile in pre-save.

Si tratta dell’evoluzione di GarbAge, l’album di Nitro prodotto da Machete con la direzione artistica di Stefano “Stabber” Tartaglini e Ignazio “Slait” Pisano.

Nel nuovo progetto, alle tracce di GarbAge si aggiungono ben sei nuovi brani. La già edita Ossigeno feat Vegas Jones (prod. Stabber & Yves the Male), Animalz (prod. Strage), Chica (prod. Young Miles), Barsmageddon (prod. Low Kidd) e due featuring, uno con la vincitrice di X Factor 2020, Casadilego, in Mr & Mrs Smith (prod. Stabber) e l’altro con Rosa Chemical in Ok Boomer (prod. B-dope & Young Miles).

GarbAge, entrato direttamente al primo posto della Classifica Top Album Fimi, è stata la prima release firmata Arista, storica label di Sony Music sotto la direzione artistica di Slait.

NITRO GARBAGE EVILUTION

Questa la tracklist completa di GarbAge Evilution.

DISC 1

01 Animalz

02 Chica

03 BARSMAGEDDON

04 Mr & Mrs Smith (feat Casadilego)

05 OK BOOMER (feat Rosa Chemical)

06 Ossigeno (feat Vegas Jones)

DISC 2

01 GarbAge

02 Cicatrici

03 OKAY?! (feat. Lazza)

04 No privacy / No caption needed (feat. Joan Thiele)

05 Saturno

06 Avvoltoi (feat. Fabri Fibra)

07 RAP SHIT (feat. tha Supreme, Gemitaiz)

08 Wormhole

09 MURDAMURDAMURDA (feat. Ocean Wisdom, Ward 21, Victor Kwality) > 10 Come non detto (feat. Dani Faiv)

11 Gostoso (feat. Giaime)

12 Blood (feat. Doll Kill)

13 Rispetto

14 Libellule