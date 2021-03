Nicolò Carnesi dice la sua sulla musica in pandemia nel brano “Virtuale”

Nicolò Carnesi lancia il singolo Virtuale nel quale racconta la realtà della musica durante l’attuale pandemia. Il brano, disponibile negli store digitali dal 26 febbraio 2021, anticipa il nuovo disco d’inediti di prossima uscita.

La canzone fotografa la situazione che stiamo vivendo, le sue contraddizioni e i suoi perché. E lo fa giocando con la natura paradossale del presente. L’uso della parola “gioco” è assolutamente pertinente. Nicolò Carnesi ha deciso di rilasciare Virtuale con un’operazione inusuale. Il brano è accompagnato da un videogame esclusivo (il gioco è disponibile qui). Il giocatore deve superare ciascun livello per continuare l’ascolto del brano. Solo completando il gioco e arrivando alla fine, potrà ascoltare il brano per intero.

Per Nicolò Carnesi, “Virtuale rappresenta una personale chiave di lettura del periodo di pandemia, quando la clausura forzata ci ha avulsi dalla realtà, rendendoci sempre più dipendenti dalle esperienze a distanza, virtuali per l’appunto. Considero la canzone uno sfogo, un modo per esorcizzare la nuova routine dei concerti in streaming, delle fake news, del cibo da asporto e dei continui numeri senza volto. Il nostro centro di gravità è diventato astratto, destabilizzato e periferico”.

In questo contesto si inserisce la decisione di lanciare il brano con un videogame. “Così il videogame in anteprima al brano, si propone come paradigma ironico di tutto questo, esaspera il concetto e lo rende ancor più chiaro, il mio alter ego virtuale prende vita in una sorta di paradosso tra le parti. La musica sta tra i due mondi, fa da collante: oggi suono sul palco di un videogame, sullo schermo di uno smartphone, ma con la speranza di tornare presto sui palchi veri, abbandonando finzione e distanza”.

Virtuale (Manita Dischi / distr. Believe) è scritto da Nicolò Carnesi, che ha curato anche la produzione insieme a Donato di Trapani. Il brano apre il nuovo percorso musicale dell’artista siciliano, anticipando l’uscita del prossimo album di inediti. L’ultimo lavoro discografico di Carnesi è Ho bisogno di dirti domani, pubblicato nel 2019.