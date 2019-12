Niccolò Fabi Tradizione e tradimento Tour, 2 dicembre, Teatro degli Arcimboldi.

Mi sono chiesto per tutto il tragitto di ritorno verso casa con che parole avrei cercato di raccontare le sensazioni provate durante lo show del cantautore… alla fine ho pensato che il modo migliore era partire da me stesso.

Negli anni il sottoscritto ha avuto dimestichezza più con le grida, il chiasso e lo schiaffo in faccia. Nella vita così come nella musica.

Proprio per questo motivo per molto tempo non ho saputo apprezzare appieno le canzoni sussurrate, le poesie e nemmeno la delicatezza di una carezza. Anche in questo caso nella vita così come nella musica.

In fondo è questione di destini, di percorsi di vita e di sensibilità, guarda caso parola citata da Fabi durante uno dei discorsi più importanti della serata.

Niccolò con la sua musica riesce a toccare delle corde, quelle della sensibilità, che in modi differenti sono presenti in ognuno di noi. Basta riuscire a trovare il tempo di ascoltare e ascoltarci.

Ed è proprio in questo che ho trovato l’essenza del nuovo tour di Fabi… un momento, lungo due ore, in cui riprendere contatto con la parte più intima di se stessi, quella che ha paura dell’ “Altro” e quella che, prima o dopo, l’ “Altro” lo è stata.

Il Tradizione e tradimento Tour ha una scaletta di pancia e questo si sente, la compongono una serie di canzoni che non vogliono accontentare per forza il pubblico, ma portare avanti un discorso completo e sensato.

E così metà dello spettacolo porta in scena brani degli ultimi due, importantissimi, dischi. Per la precisione 7 canzoni da Tradizione e Tradimento e 5 da Una somma di piccole cose.

Ed è talmente coerente il discorso che Niccolò Fabi ha scelto di portare avanti che, nostro malgrado, può permettersi di rinunciare alle sue prime hit, Capelli e Rosso, e a brani toccanti come Mimosa e Offeso, riuscendo comunque nell’impresa di far uscire dal teatro circa 2.000 persone felici e soddisfatte. Ma non solo…

Niccolò e la band non hanno mai incitato il pubblico ad alzarsi, eppure questo è successo in modo spontaneo diverse volte. Così come l’applauso è arrivato più e più volte non solo alla fine delle canzoni ma in mezzo alle stesse, sempre in modo rispettoso.

La scenografia è essenziale, quando le canzoni hanno testi così importanti, giochi per sottrazione. E così led colorati sul palco e un max schermo al centro atto a rafforzare con le immagini il concetto di alcuni brani.

Insomma viviamo un momento storico in cui a farci riflettere spesso è la musica rap. E lo fa urlandoci in faccia i suoi testi con rabbia e ferocia. Poi arriva Niccolò Fabi che quelle stesse cose te le dice con delicatezza e fermezza, ed è come una carezza dopo uno schiaffo.

Niccolò Fabi Tradizione e tradimento tour scaletta

A prescindere da me Amore con le ali Io sono l’altro I Giorni dello smarrimento Nel blu Una somma di piccole cose Facciamo finta Filosofia agricola È non è La promessa Solo un uomo Una buona idea / Indipendentemente Ecco Vince chi molla Una mano sugli occhi Costruire Scotta Tradizione e tradimento Vento d’estate Il negozio d’antiquariato Lasciarsi un giorno a Roma

Foto di Luca Brunetti dai profili social dell’artista