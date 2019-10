Niccolò Fabi Scotta testo e video del secondo estratto dall’album Tradizione e tradimento in uscita venerdì 11 ottobre per Polydor / Universal Music.

Questo nuovo brano segue Io sono l’altro, brano lanciato meno di un mese fa e che ha ricevuto l’apprezzamento unanime di tutta la critica musicale italiana.

Scotta è accompagnato da una video session che potete visualizzare qui di seguito.

Il video è il primo di una serie di Sessions lungo il fiume ed è stato realizzato a Roma, sulle rive del Tevere, e vede la partecipazione di amici e musicisti di Niccolò, alcuni dei quali hanno collaborato attivamente alla realizzazione del disco.

Compaiono nel video Niccolò Fabi (testo, musica, pianoforte e voce), Roberto Angelini (chitarra slide), Pier Cortese (Ipad, chitarra acustica), Costanza Francavilla (sintetizzatori), Daniele “mr coffee” Rossi (tastiere), Alberto Bianco (basso), Fabio Rondanini (batteria), Filippo Cornaglia (glockenspiel) e Massimo Nunzi (tromba).

Niccolò Fabi Scotta

Ecco come racconta questo nuovo brano il cantautore:

“Scotta è la canzone che apre il disco. Quella che introduce il racconto e che soprattutto definisce la temperatura sia del narrato che del narratore.

È caldo tutto ciò che è vivo e in movimento, fredda è la stasi.

Scotta quello che contiene un’eccitazione o una vergogna, una tensione e un conflitto quindi un’infiammazione. La stessa febbre è in qualche modo la manifestazione della battaglia in atto tra il nostro sistema immunitario ed un ospite indesiderato. La via verso la cura».

Scotta anticipa l’uscita di Tradizione e Tradimento, album prodotto da Niccolò Fabi insieme a Roberto Angelini e Pier Cortese. Importante in tre brani anche la collaborazione con la producer romana Costanza Francavilla. Il disco sarà disponibile in cd, in vinile e nei digital store (qui il link per il pre order).

Niccolò Fabio Scotta testo

Ecco il testo di Scotta.

Scotta

una penna quando scrive l’imprevisto

quando scopre quello che è nascosto

quando non si gira dall’altra parte

l’arte non è una posa

ma è resistenza alla mano che ti affoga

Scotta

la cabina dell’aereo al decollo

la potenza dell’eterno

dentro il quotidiano

una caraffa di acqua e limone

un bacio accanto a un gelsomino

la felicità è un momento di distrazione

mentre la mano sul fuoco

scotta

Niccolò Fabi il tour e instore

Il nuovo album verrà raccontato da Niccolò Fabi nelle principali città italiane, a partire da venerdì 11 ottobre con una serie di live instore:

11 ottobre a La Feltrinelli di MILANO (Piazza Piemonte, 2 – ore 18.30)

12 ottobre a La Feltrinelli di TORINO (Piazza C.L.N., 251 – ore 18.30)

13 ottobre a La Feltrinelli di Padova (Via San Francesco, 7 – ore 18.30)

14 ottobre a La Feltrinelli di BOLOGNA (Piazza Ravegnana, 1 – ore 18.00)

15 ottobre a La Feltrinelli di ROMA (Via Appia Nuova 427 – ore 18.00)

16 ottobre a La Feltrinelli di FIRENZE (Piazza della Repubblica, 26 – ore 18.00)

17 ottobre a La Feltrinelli di NAPOLI (Piazza dei Martiri – ore 18.00)

18 ottobre a La Feltrinelli di BARI (Via Melo, 119 – ore 18.30)

19 ottobre a La Feltrinelli di PALERMO (Via Cavour, 133 – ore 17.00)

21 ottobre al Mondadori Bookstore di CAGLIARI (Via Roma, 65 – ore 18.00)

Da dicembre, inoltre, Fabi farà il suo ritorno live. Queste le date del tour, prodotto e organizzato da Magellano Concerti e Ovest:

27 novembre – Cascina (PI) – La città del teatro (data zero)

1 dicembre – Ravenna – Teatro Dante Alighieri (Biglietti Esauriti)

2 dicembre – Milano – Teatro Degli Arcimboldi (Biglietti Esauriti)

8 dicembre – Pescara – Teatro Massimo

10 dicembre – Cosenza – Teatro Rendano

12 dicembre – Catania – Teatro Metropolitan

13 dicembre – Palermo – Teatro Golden

19 dicembre – Trento – Auditorium Santa Chiara

20 dicembre – Vicenza – Teatro Comunale (Biglietti Esauriti)

21 dicembre – Vicenza – Teatro Comunale

7 gennaio – Udine – Teatro Nuovo Giovanni da Udine

10 gennaio – Bologna – Teatro EuropAuditorium

11 gennaio – Firenze – Teatro Verdi

12 gennaio – Torino – Teatro Colosseo

13 gennaio – Genova – Teatro Politeama Genovese

19 gennaio – Roma – Auditorium Parco della Musica

20 gennaio – Roma – Auditorium Parco della Musica

21 gennaio – Napoli – Teatro Augusteo

22 gennaio – Bari – Teatro Team

24 gennaio – Ancona – Teatro Le Muse

25 gennaio – Assisi – Teatro Lyrick

29 gennaio – Bergamo – Teatro Creberg

30 gennaio – Parma – Teatro Regio

Foto di copertina di Chiara Mirelli