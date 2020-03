Niccolò Fabi: on line il nuovo video live di “Ecco” registrato a Roma

E’ ora on line il video live di Ecco, il brano che diede il titolo all’album di Niccolò Fabi uscito nel 2012. Il pezzo raccoglie tutta l’intensità emotiva che ha caratterizzato un tour nel quale si è celebrata la forza delle parole (Qui il nostro racconto della data di Milano).

Le immagini del video sono state registrate il 20 gennaio all’Auditorium Parco della Musica di Roma, durante il tour teatrale Tradizione e Tradimento che il cantautore ha portato in giro in tutta Italia tra dicembre e gennaio.

L’arrangiamento del brano, la potenza musicale, l’intimità delle parole, il gioco di luci, le immagini e il racconto lasciano una testimonianza di come il cantautore romano sia stato in grado di portare in scena un live coraggioso, ricco di sperimentazioni e grandi emozioni.

NICCOLÒ FABI – IL TOUR ESTIVO

Al termine del tour invernale Niccolò Fabi ha postato sui social un messaggio molto evocativo.

“Dunque siamo arrivati ad un’altra conclusione, che è un nuovo inizio come sempre con le sue speranze e le sue incognite. Un pensiero e un ringraziamento a tutti quelli che ci sono stati, che da davanti o da dietro, da vicino o da lontano, da dentro o dall’alto mi hanno aiutato e protetto. Al prossimo salto nel blu… ci si vede più in là…”

Una dichiarazione dell’emozione che il cantautore romano prova ogni volta che sale sul palco. Niccolò Fabi tornerà sul palco dal 24 giugno per il tour estivo. Sarà accompagnato dagli amici e colleghi Roberto Angelini, Pier Cortese, Alberto Bianco, Daniele “mf coffee” Rossi e Filippo Cornaglia.

Ecco le date confermate:

24 Giugno – Roma – Teatro Romano Di Ostia Antica (Rock In Roma)

26 Giugno – Fiesole (FI) – Teatro Romano (Estate Fiesolana)

27 Giugno – Verona – Teatro Romano (Rumors Festival)

10 Luglio – Bologna – Sequoie Music Park

11 Luglio – Grugliasco (TO) – Gruvillage

16 Luglio – Napoli – Arena Flegrea (Noisy Naples Fest) – NUOVA DATA

24 Luglio – Sarzana (SP) – Moonland Festival – NUOVA DATA

25 Luglio – Cesena – Rocca Malatestiana (Acieloaperto)

26 Luglio – Gardone Riviera (bs) – Anfiteatro Del Vittoriale (Tener-A-Mente)

5 Agosto – Fordongianus (OR) – Antiche Terme Romane (Dromos Festival) – Nuova Data

8 Agosto – Locorotondo (BA) – Locus Festival

10 Settembre – Milano – Magnolia

Foto di Chiara Mirelli