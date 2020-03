Neno Meglio star da soli. È fuori da oggi il singolo di debutto di Stefano Farinetti, in arte Neno, artista che il grande pubblico ha imparato a conoscere nell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Stefano ha conquistato il banco nella scuola dall’inizio, a novembre del 2019, ed è rimasto nella scuola fino all’ultima puntata del pomeridiano sfiorando l’ingresso al serale.

Le sue esibizioni hanno spesso fatto discutere i professori di canto, in particolare Rudy Zerbi, ma hanno conquistato in maniera unanime i giornalisti musicali invitati a giudicare i ragazzi nel programma come Luca Dondoni e Carmen Guadalaxara.

Uscito dalla scuola Neno è subito corso in studio per reincidere una delle canzoni presentate ad Amici 19, Meglio star da soli (qui la nostra video intervista). Ecco come la racconta…

“‘Meglio star da soli’ è nata per caso in un pomeriggio dell’estate 2019. Stavo uscendo di casa per un appuntamento, arrivato alla macchina mi accorgo che avevo dimenticato le chiavi in camera, allora rientro in casa, ma mentre sto per uscire di nuovo, l’occhio cade sulla mia chitarra e d’impulso inizio a suonare. Così mi sono seduto alla scrivania e ho scritto di getto la prima strofa. Nei giorni successivi ho continuato a lavorare sul pezzo, alla ricerca di un ritornello che mi convincesse. Quello che voglio raccontare attraverso ‘Meglio star da soli’ è che a volte si può sbagliare, soprattutto alla mia età, ma a volte una relazione va vissuta anche con leggerezza per riuscire a comprenderne appieno il valore. Magari a cena con una buona bottiglia di vino…“

Conosciamo meglio Neno…

Stefano Farinetti, in arte Neno, nasce a Torino il 13 Novembre del 1998.

Inizia a cantare all’età di 5 anni e porta avanti gli studi in parallelo con la sua passione per la musica. Frequenta il liceo scientifico G. Segrè a Torino, dove si diploma nel Luglio del 2017, e durante il periodo del liceo, continua a studiare canto e pianoforte e a partecipare a concorsi canori regionali e nazionali.

Tra questi Il Festival Estivo, il Tour Music Fest, il Torino Music Contest e il Best Voice Festival, classificandosi spesso primo o conquistando il premio della critica.

Nell’Ottobre del 2016, partecipa allo stage per cantanti presso il CET di Mogol e porta avanti gli studi presso l’Università di Torino, seguendo il corso di laurea in Scienze della Comunicazione.

La sua passione per la musica è così forte che lo spinge a triplicare i suoi sforzi…di giorno studente e musicista, la sera cameriere nei ristoranti della collina torinese.

Grazie ai primi guadagni produce i suoi primi brani inediti insieme ad Andrea Mancini, in arte Andy Mancini, che diventa il suo produttore artistico.

Da questa collaborazione nascono alcuni brani tra cui Inadeguato, con cui si aggiudica il premio per la miglior performance e il premio come vincitore del Bma, Bologna Musica d’Autore, celebre contest organizzato dalla storica etichetta discografica Fonoprint.

Il 16 Novembre 2019 entra a far parte del talent show Amici di Maria De Filippi.

NENO MEGLIO STAR DA SOLI TESTO

(Testo: Stefano Farinetti Musica: Stefano Farinetti – Andy Mancini)

Il cielo rosa è fard sulla tua pelle chiara

rossetto sulle labbra che sa un po’ di vino

rimani da me cena che non c’è nessuno

guardo fuori la finestra ed è già mattino

Madonna che botta ehi

stanotte Torino è più bella perché è tutta nostra ehi

Stanotte Torino è più bella perché ci sei te

che balli sui sensi di colpa, i miei, ehi

e più balli più mi sento in colpa, ok ehi

e lo so che non parli di me con le tue amiche fai un po’ la snob, no no no

e lo so che non parli di me no

E poi mi chiedo se mi importa non lo so

forse meglio star da soli oppure no

sarà colpa del vino sarà colpa del vino

E poi mi chiedo se mi importa non lo so

forse meglio star da soli oppure no

sarà colpa del vino sarà colpa del vino

Ti chiamo e non rispondi ehi

se non sbaglio avevi detto ci sentiamo

ma comunque non rispondi

ci dividono i secondi

ci dividono i ricordi e son steso a letto

ho la sveglia che suona da un’ora

ma già sono sveglio

e madonna che botta

stanotte Torino è più bella perché è tutta nostra

stanotte Torino è più bella perché è tutta nostra

E poi mi chiedo se mi importa non lo so

forse meglio star da soli oppure no

sarà colpa del vino sarà colpa del vino

E poi mi chiedo se mi importa non lo so

forse meglio star da soli oppure no

sarà colpa del vino sarà colpa del vino

E poi mi chiedi se mi importa non lo so

forse me