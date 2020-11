Neno BLA BLA BLA. Dopo un’estate di tutto rispetto, nonostante i tanti problemi degli artisti emergenti legati all’emergenza sanitaria, Neno, nome d’arte del cantautore Stefano Farinetti, è pronto a tornare con un nuovo e trascinante singolo, il quarto della sua discografia.

Il 2020 ha visto Neno pubblicare da vero artista indipendente (distribuzione Artist First mentre il management, come è noto è del nostro direttore, Massimiliano Longo) due singoli, Meglio star da soli (giunto quasi a 450.000 stream) e Faccio tardi pure oggi.

Quest’ultimo, arrivato quasi a a quota 300.000 ascolti sul solo Spotify (e oltre 15.000 Shazam), ha stazionato per quasi tra mesi tra i brani in alta programmazione su Radio Zeta e ha permesso all’artista di diventare artista del mese di ottobre su Mtv New Generation.

Non sono mancate nemmeno le occasioni live dal Fantastico Festival di Genova passando per un duetto con Pierdavide Carone al Memo Music Club di Milano nel concerto per il decennale di carriera del collega, fino alla partecipazione in veste di ospite al Premio Lunezia e, il terzo posto nella classifica generale (primo in quella degli streaming e secondo per gli esperti di Radio Rai2) al Festival di Castrocaro 2020.

Ma ora, a distanza di qualche mese dall’ultimo singolo, è tempo di nuova musica per Neno.

NENO BLA BLA BLA

Il nuovo singolo si intitola BLA BLA BLA e sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in streaming da venerdì 4 dicembre mentre arriverà in radio, in contemporanea con l’uscita del videoclip, l’11 dicembre. Il brano è in pre-save da oggi cliccando qui.

BLA BLA BLA è una canzone dal ritmo incalzante e ipnotico che svela nuove e interessanti sfaccettature della scrittura di Neno, capace di raccontare emozioni profonde attraverso sonorità moderne e accattivanti.

La canzone è stata scritta dallo stesso Neno e prodotto da Andrea “Andy” Mancini e vuole essere una riflessione su questo momento storico visto con gli occhi di un ventenne. Oggi più che mai, siamo bombardati di informazioni e opinioni dai media e sui social e BLA BLA BLA racconta proprio di come spesso ci ritroviamo ad essere circondati da chiacchiere inutili, che ci confondono e ci fanno perdere di vista le cose importanti nella vita.

BLA BLA BLA La singolare storia della copertina

Anche la copertina del brano, realizzata a mano dallo stesso Neno e finalizzata da RKH, ha una storia molto particolare come racconta l’artista stesso…

“Il grafico che aveva curato le precedenti mi ha comunicato che non poteva più seguire il progetto. Così un giorno, non sapendo dove sbattere la testa, ho scarabocchiato su un foglio ‘Il mio grafico si è licenziato’ e l’ho mandata al mio manager. Da lì l’idea di realizzare la copertina tutta in questo modo, scritta a mano con le frasi che mi sono sentito dire in questi mesi di lavoro da discografici, addetti ai lavori, amici, artisti… quando facevamo ascoltare le canzoni, ‘Bla Bla Bla’ compresa… ma giuro che a qualcuno sono anche piaciute! Di per sé queste frasi, che non c’entrano niente con la storia raccontata nella canzone, vanno ad aggiungersi a tutti quei “bla bla bla” che ci circondano ogni giorno, e a cui dovremmo dare retta…ma anche no“.

Ecco a seguire la copertina realizzata da Neno e composta con frasi di discografici, del manager, di addetti ai lavori, fan, amici e colleghi…