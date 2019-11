Nek Live. Ci sono artisti per i quali il tempo non passa mai o perlomeno così pare. Artisti che con la loro energia o grazie al coinvolgimento emotivo che sanno creare hanno quella speciale capacità di essere sempre al passo con i tempi e in grado di rinnovare la propria musica.

E’ il caso di Nek che sta vivendo un 2019 intenso e che attualmente è impegnato in un Tour europeo che lo porterà anche il prossimo anno anche sui palchi del vecchio continente.

Il mio gioco preferito European Tour, dopo l’ottimo riscontro del concerto al Teatro degli Arcimboldi di Milano, ha fatto tappa nei giorni scorsi a Varese (Qui l’articolo con tutte le date).

Un concerto in cui Nek ha ripercorso la sua carriera attraverso oltre 30 canzoni, senza tralasciare quelle dell’ultimo album Il Mio Gioco Preferito (Qui la nostra videointervista di presentazione) che nonostante sia seguito alla partecipazione al Festival non è riuscito a raggiungere i risultati degli ultimi.

Il live si è aperto con Nek sul palco solo con la chitarra. Un momento emotivamente intenso in cui ha cantato Tu Sei Tu Sai, storico brano del 1996 a cui è seguito il suo primo successo Cuori in Tempesta. Una dimensione intima, quasi privata, nella quale ognuno ha potuto ricordare un momento preciso della propria vita.

Nek ha un rapporto speciale con il pubblico. Una relazione che con gli anni si è modificata, ma non ha mai perso genuinità. Un approccio gentile che negli anni si è rafforzato e che ha sempre e comunque nella musica il principale collante.

Nel concerto Nek ha ricordato l’importanza dell’amore, di come lo ha cambiato e di come il pubblico ha contribuito a creare una scaletta insolita, nella quale non mancano le hits, ma che questa volta si è arricchita di brani che il cantautore non suonava da tempo dal vivo e che hanno fatto tornare indietro nel tempo.

Un viaggio musicale all’insegna dell’amore e del sorriso. Un reale inno alla vita in cui la musica ha ruolo fondamentale.

Sul palco con Nek: Emiliano Fantuzzi (chitarre e tastiere), Luciano Galloni (batteria), Max Elli (chitarre) e Silvia Ottanà (basso e synth).

NEK – IL MIO GIOCO PREFERITO EUROPEAN TOUR – LA SCALETTA

Tu sei tu sai

Cuori in tempesta

Vivere senza te

La storia del mondo

Cielo e terra

Fatti avanti amore

Dimmi cos’è

Sei grande

Se una regola c’è

Sul treno

Differente

Mi farò trovare pronto

Ci sei tu

Vulnerabile

Cosa ci ha fatto l’amore

Medley: Freud, Uno di questi giorni, Nella stanza 26, Unici

Musica sotto le bombe

Alza la radio

Laura non c’è

Attimi

Sei solo tu

Io ricomincerei

Se telefonando

Lascia che io sia

Almeno stavolta

Se io non avessi te

E da qui

Foto di Andrea Brusa