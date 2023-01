Nek: 30 anni di carriera raccontati fra aneddoti di vita privata e curiosità su alcune canzoni.

Video intervista a Nek a cura di Fabio Fiume.

Mi colpisce molto che durante questa piacevolissima chiacchierata assieme, Filippo Neviani, per tutti semplicemente Nek, si sia sentito talmente a suo agio anche da raccontare di quando agli inizi della carriera, certi miei colleghi lo bollavano come uno dagli occhi belli ma che non avrebbe avuto grande futuro.

Un piccolo sassolino tolto dalla scarpa alla fine di un discorso che ha abbracciato una lunga carriera, che nel 2022 ha festeggiato i 30 anni, che ha camminato al pari di una vita piena, in cui l’artista non ha mai rinunciato ad una dimensione privata, facilitato anche dalla scelta di restare a vivere in provincia. E sono diversi gli aneddoti che un Filippo spiritoso e affabilissimo mi racconta anche su delle sue canzoni, alcune scelte da me, propostegli come i miei suoi successi preferiti.

E poi quel Sanremo che forse non avrebbe dovuto fare, al pari di quello che invece sentiva essere giusto e che gli ha rinnovato la fortuna, ammettendo, senza nascondersi affatto come molti suoi colleghi, di esserci tornato perché bisognoso di arrivare ad una grande platea, perché il lavoro è fatto di alti e bassi. Viva la sincerità.

E se c’è qualcosa che io, come persona più che giornalista, ho imparato da questo mio primo incontro con Filippo, è che ho davanti una persona oltre che un artista estremamente sincero.

Video intervista a Nek

Ecco a voi la mia chiacchierata con Nek reduce dalla pubblicazione del suo album celebrativo per i trent’anni di carriera (vedi qui).