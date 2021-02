I Negramaro sono pronti per tornare dal vivo con Contatto Tour 2021! Prima di poter assistere a un live della band salentina di Giuliano Sangiorgi, bisognerà però attendere ancora un po’, visto che la partenza del tour è prevista per l’autunno 2021.

In attesa di poter vedere i Negramaro dal vivo ci sarà la possibilità di ascoltare la forza live della band attraverso uno speciale concerto in streaming, che sarà in diretta in esclusiva su LIVENow venerdì 19 marzo alle ore 21:00.

Lo show in streaming dal titolo Primo Contatto sarà un evento complementare a quello dal vivo, e permetterà ai fan di assistere ad un’esibizione speciale, unica nel suo genere.

Il concerto sarà trasmesso su LIVENow in diretta dalla prestigiosa venue La Lanterna Rome, che ospiterà per la prima volta un grande spettacolo dal vivo.

NEGRAMARO CONTATTO TOUR 2021 – LE DATE

Dopo l’anteprima di Primo Contatto, Live Nation organizzerà il tour di presentazione di Contatto, l’album della band uscito lo scorso mese di novembre.

“È vero, non riusciamo a smettere di sognare! Il 19 marzo ci ritroveremo per il Primo Contatto con uno show virtuale in streaming su LiveNOW in diretta da La Lanterna Rome ma le sorprese non sono finite qui, ad ottobre torneremo agli abbracci dal vivo, con il #ContattoTour – 18 date a spasso per l’Italia!”

Questo il calendario.

Ottobre 2021

7 · Rimini, RDS Stadium (data zero)

9 · Torino, Pala Alpitour

12 · Roma, Palazzo dello Sport

13 · Roma, Palazzo dello Sport

18 · Eboli, Palasele

23 · Reggio Calabria, PalaCalafiore

26 · Napoli, Palapartenope

29 · Milano, Mediolanum Forum

30 · Milano, Mediolanum Forum

Novembre 2021

5 · Padova, Kioene Arena

9 · Bologna, Unipol Arena

12 · Ancona, PalaPrometeo Estra

13 · Perugia, PalaBarton

16 · Firenze, Nelson Mandela Forum

20 · Mantova, Grana Padano Arena & Theatre

23 · Conegliano, Zoppas Arena

26 · Bari, Palaflorio

27 · Bari, Palaflorio

