NDG dopo il successo di “Panamera” firma un contratto con Sugar Music

NDG Sugar Music è l’etichetta discografica scelta dal giovane rapper per il suo debutto nel mondo della discografia italiana.

Il giovane artista quest’estate ha letteralmente spopolato nelle classifiche streaming di Spotify grazia al singolo Panamera.

Il brano ha conquistato settimana dopo settimana la Top Viral fino ad arrivare in prima posizione ma non solo. Spotify lo ha quindi inserito in alcune delle sue playlist di maggior successo permettendogli di prendere il volo.

Così settimana dopo settimana gli ascolti di NDG sono saliti fino a superare quota 13 milioni di stream conquistando due settimane fa il disco d’oro.

All Music Italia da subito ha notato il crescente successo di questo giovane artista e così, dopo aver letteralmente indagato sulla sua storia, fino ad allora avvolta nel mistero, lo abbiamo rintracciato.

NDG SUGAR MUSIC è la sua nuova casa discografica

Il successo di Panamera ha scatenato tutte le case discografiche, da Island Records (Universal Music Italia) a Sony Music e via dicendo. Tutti hanno voluto incontrare NDG.

Noi abbiamo colto l’occasione del suo arrivo a Milano per realizzare con lui un’intervista rispettando il suo voler, almeno per il momento, non apparire in video per dare più spazio alla musica che all’immagine.

Ieri attraverso le sue pagine social Niccolò, questo il vero nome di NDG, ha svelato di aver firmato un contratto con la Sugar Music di Caterina Caselli…

“Un paio di cuffie,tanta voglia di rivalsa e speranza per il futuro, uno studio di registrazione e un beat preso da YouTube.

Nessuno di noi si sarebbe aspettato da questo tutto quello che è successo dopo: il disco d’oro, i concerti in giro, le proposte di numerose case discografiche, la mia canzone in radio e in classifica, le prime vere e proprie entrate…

Ad appena 19 anni sento di aver fatto ricredere molte di quelle persone che hanno sempre provato a tarparmi le ali.

Ringrazio il Beat Master Studio per il percorso intrapreso 2 anni fa da lì ne abbiamo fatta di strada e siamo solo all’inizio, ringrazio quel pazzo di Ayden Lau perché sta dentro questo progetto tanto quanto me.

Ringrazio ogni persona che mi sta supportando dal nord al sud d’Italia, ringrazio la mia famiglia per non avermi mai fatto mancare niente.

Ringrazio mio padre per non aver da subito creduto in me perché mi ha spinto sempre a dare il meglio per dimostrargli che per me la musica non era un gioco affatto, ringrazio ogni persona che mi è stata vicina nel momento del bisogno.

Oggi inizia un nuovo capitolo della mia vita con Sugar Music e io sinceramente non vedo l’ora di iniziare.”