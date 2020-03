Musica Contro Le Mafie: i numeri certificano il successo dell’edizione 2019

L’edizione 2019 di Musica Contro Le Mafie si è conclusa da ormai qualche mese, ma non si placa l’entusiasmo per una manifestazione che ha dimostrato ancora una volta come ci sia una coscienza collettiva che ha tutta l’intenzione di far cambiare le cose.

Le presenze hanno superato quota 25’000, numero che comprende i 13’000 studenti che hanno partecipato attivamente ai 5 giorni dedicati alla legalità, che si sono svolti a Cosenza dal 3 al 7 dicembre. Incontri, concerti, showcase e mostre per un coinvolgimento a 360 gradi.

I contatti virtuali sono stati oltre 60’000 e hanno contribuito a incoronare Micaela Tempesta, che ha conquistato il primo premio del contest dedicato agli artisti emergenti (Ne abbiamo parlato Qui) ed è stata premiata a Casa Sanremo durante il Festival in una serata presentata da Claudio Guerrini di RDS.

MUSICA CONTRO LE MAFIE 2019

Il successo della decima edizione di Musica Contro le Mafie è stato possibile grazie al sostegno dei numerosi volontari e al coinvolgimento dei media che hanno dato ampio spazio alla manifestazione.

Un plauso anche ai partner che hanno contribuito a diffondere le buone idee e le buone pratiche e lo fanno 365 giorni all’anno.

A questo punto non ci resta che attendere l’11° edizione di Musica Contro le Mafie, il cui programma è già in fase di studio e che verrà via via svelato nei prossimi mesi.