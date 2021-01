E’ uscito lo scorso 22 gennaio Music For Love Vol. 1, progetto solidale al quale hanno preso parte anche numerosi artisti italiani. Il disco, che ha ricevuto anche l’appoggio dei fratelli Marley, a poche ore dall’uscita si è piazzato al primo posto nella classifica iTunes nella categoria Top Album Jazz.

14 brani, 29 artisti di 8 nazionalità con influenze e generi musicali provenienti da culture diverse a sostegno della Ghetto Youths Foundation l’organizzazione fondata e diretta dai fratelli Stephen, Damian e Julian Marley e della Fondazione Fabrizio Meoni Onlus.

Music For Love Vol. 1 è nato da un’idea dell’imprenditore tessile italiano che vive negli Stati Uniti Franco Nannucci. Un progetto che prende vita a seguito di un concerto e una sessione di registrazione in Italia nell’estate del 2019 e che ha preso corpo grazie alla produzione artistica di Stefano De Donato, fondatore e bassista del gruppo funk Dirotta su Cuba.

“Si tratta di un progetto grande e ambizioso. È stato un vero viaggio, un film, un puzzle che uno alla volta ha trovato i pezzi per completarsi. Come una magia. Un’idea che è durata 15 mesi fino a trovare la sua forma definitiva.

Così racconta Franco Nannucci. Prosegue Stefano De Donato.

“Molte cose serie e importanti nascono per scherzo. Di fronte ad una pizza Franco mi lanciò la sfida: comporre, arrangiare e produrre un album con 30 musicisti, di nazionalità diverse, generi diversi, linguaggi musicali diversi.

Da Istanbul a Rio, da Mosca al Senegal passando per New York via Kingston, il giro del mondo in un solo Album e per un fine comune: un viaggio non per fuggire alla vita ma x non lasciarsela sfuggire!

L’esperienza è stata bellissima e in ugual modo faticosa ma adesso, che ho finito la produzione, mi manca quel continuo stimolo creativo del quale mi sono letteralmente dissetato per oltre un anno e non ascolto più la musica nello stesso modo di prima.”