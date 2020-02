Mostro Sinceramente Mostro.

La data di uscita del nuovo album di Mostro è stata posticipata al 27 marzo. Il calendario degli appuntamenti instore, durante i quali l’artista incontrerà i suoi fan, è stato riprogrammato in ottemperanza alle disposizioni del Ministero della Salute per far fronte all’attuale emergenza sanitaria.

Mostro sinceramente mostro instore e tour

Ecco il nuovo calendario delle date instore dell’album:

Venerdì 27 marzo 2020 – Roma @ Discoteca Laziale h.14:00

Venerdì 27 marzo 2020 – Frosinone @ Mondadori Bookstore h.18:30

Sabato 28 marzo 2020 – Varese @ Mondadori Bookstore h.14:30

Sabato 28 marzo 2020 – Milano @ Duomo Megastore h.18:00

Domenica 29 marzo 2020 – Torino @ Mondadori Bookstore h.14:00

Domenica 29 marzo 2020 – Genova @ Mondadori Bookstore h.18:30

Lunedì 30 marzo 2020 – Firenze @ Galleria del Disco h.14:30

Lunedì 30 marzo 2020 – Lucca @ Sky Stone & Songs h.18:30

Martedì 31 marzo 2020 – Napoli @ Feltrinelli Stazione h.14:30

Martedì 31 marzo 2020 – Salerno @ Mondadori Bookstore h.18:30

Anche il THE WARRIORS TOUR di Mostro, prodotto da Vivo Concerti, è posticipato ad aprile 2020. I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per le nuove date.

Di seguito il calendario aggiornato:

Domenica 19 APRILE 2020 || Milano @ Fabrique

Martedì 21 APRILE 2020 || Roma @ Atlantico

Giovedì 23 APRILE 2020 || Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia

Venerdì 24 APRILE 2020 || Padova @ Hall

Sinceramente Mostro è stato anticipato dai due singoli La Città, fuori in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 24 gennaio, e Britney nel 2007 (vedi qui) feat. Gemitaiz, nei digital store dal 14 febbraio.