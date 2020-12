Dopo la polemica nei confronti di Amadeus, reo di aver bocciato il suo brano per il Festival di Sanremo 2021 (vedi qui) Morgan attraverso i propri profili social fa sapere che potrebbe non essere presente in veste di giurato di Sanremo Giovani, in onda in diretta questa sera su Rai1, non per sua volontà ma in quanto impossibilitato a concludere il lavoro svolto fino ad oggi in queste selezioni.

Ecco le parole di Morgan:

“Sono qui in quel di Sanremo dove, giunto per lavoro e non certo per vacanza, mi accingo ad onorare il ruolo per cui mi si è voluto, il giurato dei cantanti su Rai 1 Nazionale. Ma qualcuno ha sparso voce che non mi si vuole nemmeno far entrare ‘Addirittura?’ vò a pensare.

Chissà mai per qual motivo. Forse è che avran paura che li possa smascherare della loro dittatura ben poco musicale?? Non sia mai, non son volgare, ma una cosa possa fare…”