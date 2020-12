Morgan Sanremo: Amadeus ha scelto Bugo e non me?

Morgan non ha partecipato alla puntata finale di Ama Sanremo a causa di divergenze con Amadeus.

Per esprimere la sua posizione, in contemporanea alla trasmissione di Rai Uno, il cantautore si è collegato in diretta dalla sua pagina Instagram, social sul quale aveva già pubblicato delle chat private di Whatsapp con Amadeus (leggi qui).

Ecco cosa ha detto Morgan a proposito della sua esclusione dal prossimo Sanremo.

LA DIRETTA SU SANREMO

Amadeus è stato riconoscente, voleva la mia partecipazione al Festival del 2021, anche Fiorello mi avrebbe voluto. Ho sentito Amadeus al telefono e mi ha detto che, in qualche forma, sia io, sia Bugo, saremmo stati irrinunciabili perché il Festival è stato.. per via di quello che è successo a febbraio.

Allora gli ho proposto di fare un intervento non in gara tipo quello di Tiziano Ferro per la scorsa edizione. Con le mie competenze, io posso raccontare e, da musicista, cantare. Amadeus però mi ha detto che questa cosa era impraticabile, non l’avrei potuta fare.

Della gara non mi interessa la competizione, mi interessa poter fare la mia canzone, poter fare l’arrangiamento con l’orchestra. Sono tutte cose allettanti per un musicista e ho fatto Ama Sanremo perché sono riconoscente dell’atteggiamento che Amadeus aveva avuto nei miei confronti.

Alla fine, però, ho scoperto che non mi ha preso e ha preso Bugo! La delusione, non ho altro da dire.

