E’ uscito per l’etichetta Totally Imported Prima parte del celeste, l’Ep di Missey, artista nata nel 1995 a Foggia e che nel 2018 si è trasferita a Milano alla ricerca di nuovi stimoli artistici e personali.

Un percorso di crescita che l’ha portata, dopo aver partecipato a diversi contest, alla pubblicazione dei singoli Kaldera e Oslo, in bilico tra sonorità R&B e soul.

I singoli più recenti Non ti preoccupare (Ne abbiamo parlato Qui), Luci prima e Mancava il tempo, prodotti rispettivamente dai BadBills, Lvnar e B.W.B., hanno posto le basi per il progetto di Missey, che ha dimostrato ecletticità e una predisposizione a cambiare pelle.

Prima parte del celeste è stato scritto da Missey. Hanno collaborato diversi producers e beat-makers: Lvnar, Iamseife, Shune, Laden Patiens, Omake e i B.W.B. Ha lavorato al progetto anche il rapper Canntona nel singolo Hikikomori. La direzione artistica è stata curata da Omake.

“Questo EP è una raccolta di tutto quello che per la prima volta ho sentito di aver creato in assoluta libertà, raccontato a partire dai primi singoli pubblicati nell’ultimo anno, perché sono stati fondamentali: sono stati i primi passi verso una crescita. La “Prima parte del celeste” per me è visivamente quel momento della serata in cui l’arancione comincia a diventare celeste e poi blu notte, estendendosi gradualmente verso l’alto: è una cosa che prende sicurezza e coraggio ad ogni piccolo passo in più, e quando questo accade si nota. Ho voluto tantissimo questo progetto, volevo raccontare il mio primo passo e condividerlo con gli altri, nei pezzi è scritto l’impegno e il dolore dell’incertezza, ma anche una forza di fondo protesa a voler scoprire, come me, cosa accade dopo la prima parte del celeste.

Nei miei momenti di silenzio da quando vivo sola, ho preso l’abitudine a fissare fuori dalla finestra per ore, pensando alla cosa a cui sto lavorando e immaginando a quanto mi soddisferà il risultato finale, se rispetterà le mie aspettative o quelle degli altri. Ecco quando è così, becco fuori sempre questo tramonto arancio-celeste, che se te lo ritrovi davanti quando hai di questi pensieri come fai a non prenderti bene e pensare che alla fine tutto andrà bene? Io nella scrittura di questo EP ho pensato fino all’ultimo a qualcosa che potesse andare storto, poi l’ho finito e ritrovandomi di fronte alla finestra ho pensato che aveva avuto ragione lui: il colore.”